Iluminação pública gera debate na região

A questão gera debate e o munícipe quando vê uma lâmpada acesa durante o dia e apagada a noite, logo quer uma solução. Porém, muitos se quer sabem que as administrações municipais passaram controlar esse serviço e no caso dessa região, acabam acionado a Elektro que há tempos é apenas responsável apenas pela energia que chega nos imóveis e não mais pela iluminação pública.

Para reforçar o tema, no começo desse mês, a AGU, Advocacia-Geral da União, em nota, confirmou que é dos municípios a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública. Para o órgão, a prestação desse serviço sempre foi de responsabilidade dos governos locais e que as concessionárias o realizavam apenas de forma transitória até 31 de janeiro de 2014, quando em audiência pública promovida pela Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, ficou definida essa data como limite para que os municípios assumissem a manutenção.

Tanto em Caieiras, como em Franco da Rocha, a prestação de serviço começou a ficar prejudicada já que toda e qualquer despesa para reparos na rede de energia elétrica da cidade, compra de materiais, contratação de pessoal e investimento em melhorias, passaram a ser de inteira responsabilidade das prefeituras.

Segundo avaliação de Walter Penninck Caetano, diretor da Conam, Consultoria em Administração Municipal, essa decisão dificultou também o trabalho dos gestores em equilibrar as contas do município. “Cada localidade poderá escolher se a iluminação pública ficará sob sua responsabilidade direta ou sob o regime de concessão. No entanto, a própria AGU, Advocacia Geral da União, reforçou em sua decisão de que a Constituição Federal, em seu artigo 149-A, estabelece que os municípios podem criar taxa de iluminação pública para custear o sistema. Ou seja, é provável que a conta seja repassada ao contribuinte, mais uma vez”, destacou, ressaltando que, por se tratar de tributo, ela deve ser instituída por lei e exigida somente no ano seguinte e após 90 dias da data da sua publicação”, explicou o diretor da Conam.

Em São Paulo, a Prefeitura assinou um contrato de R$ 6,9 bilhões com uma empresa que ficará responsável pela iluminação pública da cidade pelos próximos 20 anos, por meio de uma PPP, Parceria Público Privada. De acordo com Isabela Giglio, advogada especialista em Direito Público da Conam, a utilização das PPPs cresceu muito nos últimos anos e é uma opção, mas é importante verificar a existência de um projeto bem definido. “Os interesses da administração e do parceiro privado devem estar em sintonia. No entanto, o que deve prevalecer são as reais necessidades dos usuários, que devem ser plenamente atendidas”, reforça a consultora da Conam.

Caieiras e Franco da Rocha

Nas duas cidades o que não vem sendo priorizado é a necessidade dos munícipes. São muitas reclamações acerca da falta de manutenção.

Em Caieiras, embora a prefeitura tenha mostrado empenho em solucionar a questão, ainda são muitos os problemas que chegam a redação por meio do Whatsapp. Essa semana, o morador do Nova Era, Robson Csernik, encaminhou imagens de acessos entre os prédios do bairro na escuridão. “Já faz uma semana que a iluminação pública apresenta problemas nas duas escadas que dão acesso ao bloco 6 e na praça ao lado. Muitos moradores chegam a noite do trabalho e estão sendo obrigados passar em meio a essa escuridão. Já entrei em contato com a Ouvidoria e até agora nada”, reclamou.

Na cidade de Franco da Rocha, os postes de iluminação pública da Rua Francisca Felix da Silva, Parque Monte Verde, e outros bairros estão com as lâmpadas acesas durante o dia. “De uns tempos para cá, a situação só piorou. Para complicar, ligamos na prefeitura e não temos retorno”, disse Paula Souza Alves.

A administração pública caieirense informou, por meio da assessoria de imprensa, que o ocorrido foi encaminhado para a Ouvidoria e o serviço já foi realizado.

O prefeito Gerson Romero, citando toda a cidade, reconheceu que ainda existem problemas, mas que foi feita uma programação de reparos. Salientou ainda que as questões de lâmpadas queimadas vêm ocorrendo devido a oscilação de energia oferecida pela concessionária responsável, o que dificulta um pouco atender a demanda. Quanto a cobrança sugerida pela AGU, falou que em Caieiras não será necessária a criação, uma vez que na conta de energia já vem cobrado um valor referente a iluminação pública que permitirá mais investimentos no setor.

A prefeitura de Franco da Rocha foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.