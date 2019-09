Iluminação e asfalto foram cobrados por cidadãos

Uma das situações envolve as lâmpadas apagadas dos postes de iluminação da Avenida Armando Sestini. Já faz duas semanas que as luzes estão apagadas. “Estão fazendo uma obra na avenida e deve ser esse o motivo. Mas ninguém explica o que está ocorrendo. Está muito perigosa essa escuridão”, disse Fernanda Lemos.

Outro problema apontando é em relação as condições da Rua Conceição Borrero Peres, que continua esburacada e cheia de remendos. “Muitas ruas do bairro foram asfaltadas, mas a principal delas que hoje recebe um fluxo intenso de que quem foge do trânsito da SP-332, não. Gostaria de um esclarecimento por parte das autoridades sobre essa via não ter sido contemplada”, falou Sidney Oliveira.

O prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, foi procurado e informou que existem quase 60 obras em andamento na cidade e que especificamente sobre a avenida Armando Setini, quando a empresa contratada foi fazer a terraplanagem danificou a fiação da iluminação pública que é subterrânea. Mas garantiu que a manutenção já vem sendo feita e parte dos postes voltou a ter iluminação.

Sobre o recapeamento da Rua Conceição Borrero Peres, explicou que está na programação e vai ser realizado. “Estamos no aguardo de uma assinatura para liberação de verba e emitir a ordem de serviço a empresa ganhadora da licitação”.