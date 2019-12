Igreja Internacional das Missões completa 5 anos

Com esses sentimentos que líderes da Igreja Internacional das Missões, localizada em Franco da Rocha, celebram os cinco anos de missões, bênçãos e cultos.

Tudo teve início em 3 de janeiro de 2015 em uma grande reunião com muitos convidados e visitantes. Com a palavra surgia o pastor Geraldo Leôncio, a esposa Claudete e o Presbítero Gedeon que começavam a caminhar frente à congregação, passando a se chamar Igreja Internacional das Missões que até hoje se mantém no mesmo endereço, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 227 em Franco da Rocha.

Mesmo em meio às dificuldades básicas, como a falta de cadeiras e púlpito, por exemplo, o que reinava era a vontade de transmitir a palavra e, em pouco tempo, chegaram novos irmãos que impulsionaram esse sonho. Dentre eles, o Presbítero Anderson, esposa Evanilda e família, a Missionaria Maria Aparecida, o cooperador Davidson e a cooperadora Danielle, irmão Juveniu e irmã Vivian. Todos com o mesmo objetivo, o de propagar a palavra de Deus, transformaram a igreja no que é hoje que se consolida como um templo que prega um evangelho genuíno de salvação por meio de seus cultos e ensinamentos ministrados pelo Instituto Teológico (M.I.E.C) Ministério Internacional de Educação Cristã e através de sua ONG de ajuda humani-tária.“Fica aqui nosso agradecimento em todos que confiaram no Igreja Internacional das Missões, uma igreja que prega a palavra e que vê cura, bênçãos e unção”, disse o Pastor presidente Geraldo Leôncio.

Para aqueles que querem conhecer um pouco mais dessa vida cheia de graças divinas, o Pastor Geraldo aproveitou o momento para convidar a todos para conhecer o templo sede da Igreja Internacional das Missões. “Aqui tem bênçãos para todos. Venham nos visitar e tenham a chance de levar um pouco de alegria verdadeira para seu coração”, finalizou o Pastor que está preparando os membros e obreiros para a grande festividade no mês de janeiro, quando haverá a celebração do aniversário da igreja.

A Igreja internacional das Missões fica na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 227, Vila Lanfranchi em Franco da Rocha.