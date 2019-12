Iggy Azalea no Espaço das Américas

A rapper australiana chega à primeira década de carreira em plena ascensão. Iggy Azalea é o nome artístico de Amesthyst Amelia Kelly, nascida em Sidney, mas que migrou para os Estados Unidos aos dezesseis anos. Assim como outros artistas pop ela se tornou conhecido após postar vídeos no Youtube, sendo que o primeiro registro concreto, a mixtape “Ignorant Art”, foi lançada em 2011. Contudo o álbum debute, “The New Classic” veio somente em 2014. Desse trabalho sairam os sucessos “Bounce”, “Change Your Life”, “Fancy”, “Black Window” e “Work”, sendo que essa última alcançou o topo das paradas em vários países. “Fancy” também chegou a primeira posição na Billboard Hot 100. No Youtube a música ultrapassou os 900 milhões de visualizações.

Recentemente a cantora lançou o disco “In My Defense”, que será a base do repertório do show. A australiana é incansável pois não deixa seus fãs carentes lançando singles sucessivamente. Não são poucos e além dos já mencionados, ela deve cantar “Going Up”, “Never Satisfied”, “Good”, “Hate On It”, “Tokyo Snow Trip” e “Kream”.

A abertura fica por conta das cantoras Vanessa Vanjie Mateo e Pocah. Festa da música pop.

Serviço

Iggy Azalea

Data: 15 de dezembro – 21 horas

Local: Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Valores e vendas on-line: www.ingressorapido.com.br

Call center Ingresso Rápido: (11) 4000-1139

Dúvidas e informações: http://wmaisent.com