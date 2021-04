Idoso vai a drive-thru com retroescavadeira para tomar vacina

José de Almeida Filho, de 68 anos, contou ao G1 que trabalha com o maquinário fazendo limpeza de terrenos na cidade. Ao perceber que a fila do drive-thru estava tranquila no último dia 1º, ele decidiu parar para tomar a vacina.

“Eu ando sempre de retroescavadeira, trabalho com ela. Minha vida é com ela, vou até no supermercado, em tudo que é lugar com ela.”

Além do drive-thru, a Prefeitura de Assis tem outros pontos de vacinação contra o coronavírus para os idosos. No entanto, José disse que gostou da praticidade do drive-thru e pretende voltar ao local com a máquina para tomar a segunda dose.

