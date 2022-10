Idoso faz prótese de PVC para voltar a andar. Perna foi amputada após acidente

A história de superação dele serve de exemplo a muitas pessoas e o jornal Regional News conversou com Simone Magalhães, uma das filhas, que detalhou a situação enfrentada pelo pai após o ocorrido.

Segundo ela, Maurício trabalha há mais de 15 entregando produtos de limpeza com sua moto. Mas em janeiro deste ano, foi atingido por um carro na contramão. “Ele foi levado para o hospital, passou por cirurgia e, infelizmente, teve de amputar a perna. Nessa condição, perdeu a única fonte de renda que tinha. Como não é aposentado ainda, passou a sobreviver do auxílio que minha mãe recebe do governo”, falou.

Diante da situação, ela se mobilizou na internet em busca de ajuda. “Eu e meus irmão estamos ajudando com as contas. Também fiz uma ‘vaquinha’ online para angariar recursos e doação de alimentos para que ele e minha pudessem se alimentar”, explicou Simone.

Com esse movimento nas redes sociais, acabaram sendo procurados pela TV Record. “Fizeram uma matéria para contar o que aconteceu com meu pai e meu pai ganhou a prótese. Estamos na fase de realizar moldes e demais procedimentos para finalizar a peça”, disse. “Mas continuamos em busca de ajuda para que ele possa comprar uma nova moto, voltar a trabalhar e recuperar sua renda para se manter”.

Prótese de PVC

A história que já é emocionante ganha ar de superação com a forma encontrada pela família para que Mauricio pudesse ficar de pé com um pouco mais de conforto. “De forma provisória fizemos essa prótese de cano com material PVC para ele se apoiar e se locomover. Machuca um pouco, mas lhe deu mais equilíbrio e permite ele caminhar sem o andador”, relatou.

Um pouco mais detalhadamente, Simone disse como chegaram a essa ideia. “Meu pai é muito criativo. Mas meu tio foi quem mandou a foto de redução de cano e sugeriu que ele pudesse colocar na parte amputada da perna como forma de proteção. Foi então que tivemos a ideia de comprar mais partes de cano e fazer essa prótese. Para não machucar, usamos esponja de lavar louça e forramos para encaixar a perna. Com faixas tentamos dar sustentação. Foi um jeito encontrado para que ele pudesse ficar em pé”, disse Simone.

Agora, o desejo da família é pela realização da cirurgia para colocação da prótese que ele ganhou e assim poder voltar a ver o pai a andar e a vender seus produtos novamente.

Toda ajuda continua sendo bem-vinda e caso alguém queria contribuir de alguma forma com a família do senhor Mauricio, pode entrar em contato com a filha Simone pelo telefone (11) 98426-1422.

A equipe do jornal Regional News agradece ao Cidade Repórter por fornecer o contato da família.

