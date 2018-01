Idosa culpa prefeitura de Franco da Rocha por destruição e prejuízo

De acordo com Terezinha de Jesus Germano, mesmo com todo esforço em provar que a escada estava dentro de seu terreno, os funcionários destruíram o acesso sem nenhum pudor. “A única coisa que diziam era que o chefe deles tinha mandado derrubar e eles iriam cumprir a ordem. Nem mesmo eu sendo uma idosa de 62 anos fui capaz de impedir. Agora, quero que refaçam minha calçada e meu muro, exatamente como eram antes”, pediu Terezinha.

Não bastasse o prejuízo, a idosa agora enfrenta dificuldade em entrar e sair de seu imóvel. “Antes eu subia a escada, andava pela calçada que construí e chegava no portão. Agora para entrar em casa tenho que pular um cano e andar na terra. Tenho 62 anos de idade e, em dia de chuva, fica ainda mais complicado porque o chão fica enlameado e escorregadio”, declarou.

Segundo Terezinha, alguns contatos foram feitos junto a prefeitura e prometeram mandar funcionários para analisar o caso dela. Porém, ninguém apareceu até o momento. “Já tive problema com a prefeitura em outra ocasião quando derrubaram um pilar que sustentava o telhado d frente da residência. Agora, de novo estou sendo lesada e parecem não ligar para a situação. É uma falta de respeito com uma idosa como eu”, falou.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa do governo municipal foi procurada e informou que está realizando obras no local e ao iniciar a urbanização da viela constatou que havia uma construção irregular no imóvel, onde havia uma escada construída em área pública, além de uma entrada para o imóvel na viela, o que não é permitido. A diretoria de obras, no curso da urbanização da passagem, realizou a demolição da construção irregular.

O ocupante do imóvel foi notificado e, em vista da reclamação da moradora de que a demolição teria danificado sua construção, realizou uma obra de reforço e orientou-a a realizar a impermeabilização da construção.