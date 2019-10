“ID Jovem 2.0” pode ser adquirido por jovens entre 15 e 29 anos

De acordo com a prefeitura, os moradores dos bairros atendidos pelo CRAS Centro poderão se cadastrar na Secretaria de Esportes e da Juventude, localizada na Rua Portugal, n.º 300 – Jardim Santo Antonio.

Já os jovens que moram em bairros atendidos pelo CRAS Norte, a emissão do documento é feita todas as terças, das 9h às 12h, no 2° pavimento do CEU das Artes, situado na Avenida Armando Sestini, s/n, no Jardim dos Eucaliptos.

O “ID Jovem 2.0” garante alguns benefícios, sendo eles: meia-entrada em eventos culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 4445-3800 ou pelo e-mail: juventude@caieiras.sp.gov.br.