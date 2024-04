Ícones da MPB reunidos

Foto: Divulgação

O Grande Encontro tem show extra no Espaço Unimed em 28 de abril

Para surpresa de ninguém os ingressos de “O Grande Encontro” esgotaram em 27 de abril. Com isso o Espaço Unimed abre data extra e os fãs terão mais uma chance para conferir os gigantes Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. O trio se apresenta na casa da zona oeste paulistana também no dia 28 de abril.

Mas é bom correr, pois tão vendendo mais rápido que promoção de Black Friday. Sucesso há décadas a parceria dos pernambucanos Alceu e Azevedo com a paraibana Elba não deixa ninguém parado por onde passa.

Ícones da música brasileira os nordestinos tinham a companhia de Zé Ramalho, outro paraibano ilustre e as colaborações mútuas resultaram em canções emblemáticas. Como é praxe cada artista faz seu set separado para um final apoteótico com o trio no palco explodindo as “trincheiras da alegria”.

Em seu repertório Elba Ramalho entoa “Chão de Giz”, “Candeeiro Encantado” e um medley homenageando o mestre Dominguinhos com “Eu só Quero um Xodó” e “Abri a Porta”.

Sozinho, Geraldo Azevedo manda as maravilhosas “Sétimo Céu”, “Parceiros das Delícias”, “Dia Branco” e “Só Depois de Muito Amor”.

Por sua vez, Alceu Valença sacode o público com “Anunciação”, “Cabelo no Pente”, “La Belle de Jour” e, ao lado de Elba Ramalho, faz dueto nas bacanudas “Ciranda Rosa Vermelha” e “Flor de Tangerina”

Enfim, é show arretado demais. Imperdível

SERVIÇO

O Grande Encontro

Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo

Data: 28 de abril – Domingo

Show: 20 horas

Classificação: 12 anos

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Inf: https://espacounimed.com.br/933-o-grande-encontro