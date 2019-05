IBGE vai contratar 234 mil temporários para Censo 2020

Quem está em busca de ocupação no mercado de trabalho, terá a chance de aproveitar as vagas temporárias que serão disponibilizadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de até 234,4 mil profissionais para atuarem no Censo 2020. Os profissionais serão contratados a partir de janeiro do ano que vem.