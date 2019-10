IBGE recebe inscrições para processo seletivo. Tem vagas em Caieiras e região

As vagas estão distribuídas por municípios de todos os estados. Somente para a cidade de São Paulo, são 204 para agente e 49 para coordenador. Na região, as oportunidades são para as cidades de Caieiras, Franco da Rocha e Mairiporã.

De acordo com a legislação em vigor, as pessoas com deficiência (PcDs) terão direito a, no mínimo, 5% das vagas e as pessoas pretas ou pardas a 20%.

As inscrições estão abertas até 15 de outubro pelo link https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/ibgepss2019 e as taxas de participação variam de R$ 42,50 a R$ 58,00.

As provas estão previstas para 8 de dezembro. Para ambas as funções, serão 60 questões objetivas, com conhecimentos básicos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo e Ética no Serviço Público, além de conhecimentos específicos que diferem de acordo com o cargo. Para coordenador, serão exigidas noções de administração e situações gerenciais, enquanto agentes serão avaliados em noções de informática e de administração.

Os aprovados receberão remuneração de R$ 1.700,00, agente censitário, e R$ 3.100,00, coordenador censitário, por uma jornada de 40 horas semanais, auxílios (alimentação, transporte e pré-escola), férias e 13º salário proporcionais.

O período máximo de contratação é de 12 meses. Entretanto, ele pode ser prorrogado, de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários e a partir da avaliação mensal do desempenho dos contratados. As convocações começam a partir de 10 de janeiro de 2020, data prevista para a divulgação do resultado final.