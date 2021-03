IBGE oferece 93 vagas em Caieiras

Em Caieiras, serão disponibilizadas 93 vagas. As oportunidades são para recenseador, agente censitário supervisor e agente censitário municipal. As inscrições vão até 19 de março e devem ser feitas por meio do site da Cebraspe.

Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para ACM e ACS, ensino médio concluído. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição (R$ 39,49 para ACM e ACS, e R$ 25,77 para recenseador) poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica.

O salário previsto para agente censitário municipal é R$ 2.100; para agente supervisor é R$ 1.700. Já a remuneração do recenseador será por produção.

A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas presencialmente em 18 de abril para o cargo de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Já para a função de recenseador, as provas presenciais devem ocorrer no dia 25 de abril, “seguindo os protocolos sanitários de prevenção da covid-19”.

Mais informações podem ser obtidas junto a agência do IBGE de Caieiras pelo Whatsapp (11) 98123-1169.