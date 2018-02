I.D. Vizzion não tem volante e será controlado por voz

Com condução autônoma, ele não precisa de um motorista para conduzi-lo ativamente. No comando, aparece um sistema inteligente que combina sensores e software de análise levando os passageiros até o destino desejado.

Mas o conceito não deve agradar os verdadeiros amantes de carros. Afinal, a proposta do Volkswagen ID Vizzion é ser um sedã premium totalmente automatizado, sem volante e demais controles visíveis. Assim, a ideia principal é que os ocupantes passem o tempo de viagem de forma mais livre e descontraída.

Os comandos de voz são atendidos por uma inteligência artificial que se parece com a dos novos sistemas operacionais de smartphones.

Com essa apresentação, fica declarada o missão da apresentar Volkswagen em lançar 20 carros elétricos ao mercado. No I.D. Vizzion, a montadora colocou uma bateria de íons de lítio de 111 kWh. Com uma única carga, o veículo pode percorrer até 665 quilômetros.

O carro, porém, não é um modelo esportivo e não pode ser comparado aos criados pela Tesla. Mesmo assim, ele tem velocidade máxima de 180 km/h.

Ainda não está claro se o Vizzion será colocado em produção em massa, mas ele mostra um pouco que a Volkswagen prepara para um futuro não muito distante.

O hatch ID será o primeiro a chegar, em novembro de 2019. Depois dele será a vez da minivan ID Buzz, que é uma releitura completa da Kombi, inclusive com proposta de uso comercial. Por fim, o crossover ID Crozz será orientado para atender ao crescimento do mercado de SUVs.