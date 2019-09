Hyundai revela valores e detalhes do HB20 2020

As novidades foram apresentadas pela montadora sul-coreana em Una (BA). Trata-se de uma reestilização profunda do segundo carro mais vendido do Brasil que se apresenta com mudanças significativas, principalmente no design.

Preços e versões

São oito modelos no total no caso do hatch. O sedã chega com seis versões e o HB20 X, com cinco variantes.

HB20 Sense 1.0 – R$ 46.490

Ar-condicionado, direção elétrica, volante multifuncional com comandos de som e Bluetooth, vidros elétricos dianteiros, painel de instrumentos analógico, ganchos para fixação de cadeirinhas Isofix, banco do motorista com regulagem de altura e calotas aro 14.

HB20 Vision 1.0 – R$ 48.990 / R$ 50.490 (Bluemedia)

Todos os itens da versão Sense mais espelhos retrovisores elétricos, central multimídia com tela tátil de 8 polegadas, entrada USB para carregamento rápido de smartphones, chave do tipo canivete, alarme, vidros elétricos nas quatro portas, maçanetas externas e retrovisores externos na cor da carroceria, porta-objetos com tampa deslizante.

HB20 Evolution 1.0 – R$ 53.790

Todos os itens da versão Vision mais rodas de liga leve de 15 polegadas, vidros elétricos nas quatro portas, ar-condicionado digital, sensores de estacionamento traseiros, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampas, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, painel digital e grade dianteira cromada.

HB20 Vision 1.6 – R$ 57.990 (MT) / R$ 62.790 (AT)

Todos os itens da versão Vision mais assistente de partida em rampas, piloto automático com limitador de velocidade, apoio de braço central para o motorista.

HB20 Launch Edition 1.6 AT – R$ 69.990

Todos os itens da versão Evolution 1.0 mais airbags laterais, faróis com projetor e luzes de led, acendimento automático dos faróis, banco traseiro bipartido, câmera de ré, alarme com sensor de presença, retrovisores com rebatimento elétrico, partida do motor por botão, apoia braço central deslizante.

HB20 Evolution 1.0 turbo AT – R$ 67.190

Todos os itens da versão Vision 1.6 mais coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, ar-condicionado digital, vidros elétricos nas quatro portas, antena tipo barbatana, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, sensores de estacionamento traseiros, painel de instrumentos digital e faróis de neblina.

HB20 Diamond 1.0 turbo AT – R$ 73.590

Todos os itens da versão Evolution mais airbags laterais, câmera de ré, retrovisores com rebatimento elétrico, partida do motor por botão, destravamento das portas sem chave, faróis projetor com luz de posição em led, acendimento automático dos faróis, volante revestido em couro, banco traseiro bipartido, paddle shifts, apoia braço deslizante e sistema start-stop.

HB20 Diamond Plus 1.0 turbo – R$ 77.990

Todos os itens da versão Diamond mais alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, bancos revestido em couro, acendimento automático dos faróis e sensor de pressão de pneus.

HB20S – 2020

HB20S Vision 1.0 MT: R$ 55.390

HB20S Evolution 1.0 MT: R$ 58.390

HB20S Vision 1.6: R$ 62.590 (MT) / R$ 67.390 (AT)

HB20S Evolution 1.0 turbo AT: R$ 71.790

HB20S Diamond 1.0 turbo AT: R$ 76.890

HB20S Diamond Plus 1.0 turbo AT: R$ 81.290.

HB20X – 2020

HB20X Vision 1.6 MT: R$ 62.990

HB20X Vision 1.6 AT: R$ 67.890

HB20X Evolution 1.6 AT: R$ 69.890

HB20X Diamond 1.6 AT: R$ 75.190

HB20X Diamond Plus 1.6 AT: R$ 79.590

Custos das três primeiras revisões são de R$ 1.108 (1.0), R$ 1.204 (1.0 turbo) e R$ 1.185 (1.6 16V).

Vendas do hatch só em outubro

Para quem tem interesse em adquirir o novo HB20, o hatch chega às lojas em outubro. O sedã está previsto para novembro, e as versões aventureiras devem chegar em dezembro.

Detalhes

O hatch teve aumento de 2 cm no comprimento (para 3,94 m) e 3 cm no entre eixos (2,53 m). A altura (1,47 m) não mudou. O sedã cresceu 3 cm tanto no comprimento (4,26 m) como no entre eixos (2,53 m). A altura também se manteve nos 1,47 m. O porta-malas, apesar da nova traseira curta, teve a capacidade elevada de 450 para 475 litros, de acordo com a Hyundai.

O HB20X cresceu apenas 1,5 cm no comprimento (3,9 m), mas ficou 3 cm mais largo (1,74 m), devido aos plásticos laterais. Além disso, o modelo também está um pouco mais alto em relação ao solo (foi de 20,6 para 21,1 cm).

A nova geração enfatiza o conceito premium do modelo, trazendo mais uma vez um design ousado, que segue a identidade visual global da Hyundai com linhas fortes e elementos marcantes como a grade em cascata e os novos faróis com light guide em LED, além do teto flutuante, marcado pelo detalhe em preto na coluna C.

Acompanhando o novo exterior, o HB20 conta com seis cores exclusivas: as sólidas Preto Onix e Branco Atlas; as metálicas Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk e a cor de lançamento inédita perolizada, Vermelho Magic.

Por dentro, prevalece a sofisticação. Como evolução da geração anterior, há bancos maiores e mais confortáveis, com detalhes de acabamento que entregam maior refinamento.

Tecnologia e segurança

tecnologia de ponta está presente na cabine. Em todo o painel é possível encontrar itens inéditos que priorizam conforto e segurança. À esquerda do motorista estão os botões de ativação de todos os sistemas de segurança ativa do HB20 e do HB20X, desde o sistema de alerta e frenagem autônomo e o alerta de mudança de faixa, até os controles de tração e estabilidade (ESP e TCS).

O velocímetro agora é digital, junto com o computador de bordo. No console central, o destaque é a nova central multimídia blueMedia de 8 polegadas, que conta com as funções Apple CarPlay® e Android Auto®, além do ar-condicionado digital, da porta USB de carregamento rápido e do botão de partida do motor.

O conforto também foi aprimorado com itens como piloto automático com limitador de velocidade, chave presencial Smart Key, sistema Stop&Go de parada e partida automática do motor, assistente de partida em rampa (HAC), monitoramento de pressão de pneus (TPMS), câmera de ré com monitoramento da traseira (DRVM) e troca de marchas por alavancas no volante (Smart Shift) fazem parte da lista de tecnologias embarcadas na nova geração do HB20.

Para a segurança dos ocupantes, toda a linha HB20 conta com cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os passageiros, fixação ISOFIX, dois airbags frontais, com mais dois airbags laterais nas versões Diamond e Diamond Plus, freios ABS e EBD, garantindo uma viagem mais tranquila e segura para todos.

Estão disponíveis para HB20 os motores aspirados 1.6l de 130 cv/ 16,5 kgf.m e 1.0l de 80cv/ 10,2 kgf.m, além do inédito três-cilindros 1.0l Turbo GDI que entrega 120 cv com 17,5 kgf.m. Para o HB20X, somente a opção 1.6 aspirada se aplica.

Equipamentos do HB20 2020

A versão Vision 1.0 tem rodas de aço com calotas de aro 15, central multimídia com tela de 8″, vidros elétricos nas quatro portas, chave canivete, etc.

A versão Evolution acrescenta vidros elétricos com “one touch”, sensor de obstáculos na traseira, ar-condicionado com comandos digitais, quadro de instrumentos digital, assistente de partida em rampa e coluna de direção com ajustes de altura e profundidade.

A versão mais cara, Diamond Plus turbo, traz equipamentos exclusivos, como frenagem automática, alerta de mudança de faixa, borboletas no volante para troca de marchas e sistema de monitoramento de pressão de pneus.

Só dois air bags

O HB20 2020 chega ao mercado no mesmo período do lançamento do novo Chevrolet Onix. A briga será boa, mas no quesito segurança, o carro da GM sai na frente por ter seis air bags de série em todas as versões. o HB20 básico vem apenas com os dois air bags obrigatórios, na frente.

No máximo, o modelo pode ter quatro air bags, disponível somente na versão Diamond (e na Launch Edition). Da mesma forma, o modelo básico não traz controles de estabilidade e tração, ao contrário do que ocorre no concorrente da Chevrolet.