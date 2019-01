Hyundai ix35 continua mais vivo do que nunca

O crossover recebeu atualização há pouco tempo e agregou alguns itens ao conteúdo de série, mas no geral, tem um nível apenas mediano, não dispondo de tecnologias mais recentes, exceto em conectividade, mas ainda assim incompleta.

No modelo 2019, o SUV ganhou ar condicionado dual-zone, teto solar panorâmico, controle de tração e estabilidade, 8 bolsas de airbags, nova grade hexagonal e novas rodas aro 18” Sport.

Preços e versões

O ix35 é encontrado no mercado brasileiro em duas versões.

Hyundai ix35 2.0 AT 2019 – R$ 99.990

Chave Canivete

Rádio integrado com leitor de CD, MP3, Bluetooth e comandos no volante

Grade formato Hexagonal Fosca

Maçanetas na cor da carroceria

Roda 18″ Sport

Ar condicionado eletrônico manual

Bancos em tecido e couro

Sistema Imobilizador

Entrada para iPod/USB/Auxiliar

Computador de bordo com tela LCD hodômetro e 3 funções

Console central com compartimento e apoio de braço

Porta luvas com chave e lâmpada

Console central com suporte para copos

Painel de instrumentos e console central do painel com iluminação em LED’s azuis

Tomada 12V no porta malas

Canalização do Ar Condicionado para a segunda fileira de bancos

Sensor de distância na traseira

Banco traseiro com apoio de braço central e porta copos

Banco traseiro rebatível separadamente 60/40

Encostos de cabeça ativos e com regulagem de altura

Faróis com Projetor e Fita em LED

Aerofólio traseiro com brake light integrado

Retrovisores externos na cor da carroceria

Retrovisores externos com comando elétrico

Para-choques envolventes

Sistema de auto acendimento dos faróis

ABS + EBD

Airbag Condutor

Airbag Passageiro

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos retráteis com regulagem de altura

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores

Cintos de segurança traseiros laterais 3 pontos retráteis e central 2 pontos fixos

Isofix

Travas elétricas com comando centralizado

Travas de segurança para crianças nas portas traseiras

Vidro traseiro térmico temporizado

Coluna da direção retrátil

Barras de proteção laterais

Hyundai ix35 GL 2.0 AT 2019 – R$ 110.990

Todos os itens acima mais:

Botão de Partida (Start/Stop Button)

Acesso ao veículo sem o uso da chave (Smart Entry)

Central de Entretenimento com tela touch de 7″

Auto Cruise Control (Piloto Automático)

Câmera de ré

Sistema Start/Stop

Roda 17″

Retrovisores rebatíveis eletricamente

Rack de teto para bagageiro

Antena Shark

Controle de Estabilidade (ESP)

Controle de Tração (TCS)

Assistente de declive

TPMS (Tire Pressure Monitor System) Indicador de pressão nos pneus

Hyundai ix35, estilo e modernidade

O SUV de porte médio apresenta um estilo bem moderno. A frente vem com faróis de LED e LEDs diurnos bem atuais, assim como grade hexagonal ainda em harmônia com o estilo global da Hyundai.

Com linhas bem definidas, o ix35 tem maçanetas cromadas, faróis de neblina bem delineados, para-choque com aspecto esportivo, elevação suave da linha de cintura, vincos pouco proeminentes e traseira alta, com lanternas em LED divididas pela tampa do bagageiro.

Em conjunto com a tampa do porta-malas, o desenho do para-choque traseiro tem dois grandes refletores, bem como defletor de ar no teto, que ainda conta com duas barras longitudinais e teto solar panorâmico, bem como antena em estilo barbatana. As rodas de liga leve aro 18 polegadas vem com pneus 225/55 R18 e também chamam atenção, além de estarem em conformidade com design do veículo.

Por dentro, o Hyundai ix35 2019 vem com cluster iluminado por LEDs e computador de bordo, bem como ar-condicionado dual zone com saídas de ar no banco traseiro. A multimídia recebeu atualização e é outro destaque, tendo agora os sistemas Android Auto e Car Play, bem como o OnCar, hotspot WiFi e navegador GPS.

Para facilitar na hora de manobrar e dar ré, próximo da tela sensível ao toque, o motorista tem a reprodução da imagem da câmera de ré. O modelo é dotado ainda de comandos dos controles de tração e estabilidade, outra novidade, assim como do controle de descida. O Hyundai ix35 2019 vem também com opção de botão de partida, assim como entrada sem chave.

A versão atual tem também banco traseiro bipartido, três apoios de cabeça atrás e mais três cintos de três pontos, além de Isofix e Top Tether. O banco do motorista tem ajustes elétricos. O porta-malas é bem espaçoso, tendo 465 litros, que podem ser ampliados para mais de 1.000 litros com o rebatimento do banco traseiro, sendo uma ótima opção para quem busca espaço no bagageiro.

Novidades do ix35

O modelo 2019 chega com novidades e novo recurso na versão de acabamento GL. A opção mais cara do modelo passa a dispor de uma central multimídia, que segundo a fabricante sul-coreana é “ainda mais completa e com as mais modernas opções de conectividade e interatividade”.

Com o dispositivo de infotainment, o SUV da fabricante passa a estar em sintonia com a atualidade. Como já dito anteriormente, entre os itens oferecidos pelo sistemas, estão o Google Android Auto e o Apple CarPlay.

No primeiro caso, a aplicação permite o acesso a aplicativos de smartphones Android, reproduzidos direto na tela sensível ao toque de sete polegadas do dispositivo. Além de reprodução de músicas e a realização de chamadas telefônicas, o Android Auto permite o uso dos aplicativos de navegação Google Maps e Waze. Estes dois podem substituir o navegador nativo a bordo, embora este sempre estará ativo para ser usado.

O aplicativo OnCar é o antigo MirrorLink, disponível apenas para aparelhos da Samsung e LG, dispondo de espelhamento para smartphones Android, permitindo ainda integração total com a multimídia e mais o uso de aplicativos diversos. A multimídia contempla ainda entradas USB, auxiliar, rádio AM/FM e sistema WiFi para o OnCar.

Outra novidade do Hyundai ix35 é o sistema Start&Stop, que permite o desligamento automático do motor em paradas de semáforo ou trânsito, estando o veículo engatado. No momento em que o condutor solta o pedal de freio, o propulsor volta a funcionar em seguida, muito rapidamente.

Ainda considerando a redução no consumo de combustível, a fim da fabricante sul-coreana obter certificação de eficiência junto ao Inmetro e atender assim às exigências do Inovar-Auto, o SUV médio passa a ter pneus de baixa resistência à rolagem com monitoramento de pressão.

Hyundai Ix35: ficha técnica

Motor: 2.0 dohc (Double Overhead Camshaft) – 04 cilindros

Potência: 167 cv (e) / 157 cv (g) – 6.200 rpm

Torque: 20,6 kgfm (e) rpm / 19,2 kgfm (g) – 4.700 rpm

Alimentação: Injeção Eletrônica – MPFI

Combustível: Flex – Etanol e Gasolina.

Transmissão: Câmbio Automatizado de 6 marchas.

Tanque de Combustível: 58 l

Porta – Mala: 728 l

Comprimento: 4.410 mm

Largura: 1.820 mm

Altura: 1.655 mm

Distância entre eixos: 2.640 mm

Direção: Assistência Elétrica Progressiva

Suspensão Dianteira: Independente, Tipo McPherson com molas helicoidais.

Suspensão Traseira: Independente, Tipo Dual-Link com molas helicoidais.

Rodas: 225/60 R17 e 225/55 R18 – Liga Leve 6,5J x 17” e Liga Leve 6,5J x 18”