Hyundai HB20, sucesso imediato

ATUALIZAÇÃO

Em 2016 o modelo recebeu uma pequena reestilização. A mudança mais significativa foi na grade frontal que aumentou de tamanho, ficando com um visual mais limpo, no formato hexagonal e acabamento cromado. Os para-choques traseiros e dianteiros também tiveram pequenas alterações, assim como os faróis e as lanternas. No interior, o compacto recebeu bancos com nova padronagem de tecido.

VERSÕES

Comfort

Comfort Plus

Comfort Style

Premium

EQUIPAMENTOS E MOTOR

O HB20 oferece um pacote de itens bem completo desde sua versão mais básica, chamada de “Comfort” com direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, ar-condicionado, sistema de som com Bluetooth e entrada USB, além de comandos no volante. Nas versões mais caras o carro oferece itens como retrovisores elétricos, travamento automático das portas, chave canivete, vidros elétricos nas quatro portas, ar-condicionado digital, rodas de liga-leve, iluminação no porta-malas, luzes diurnas em LED, maçanetas cromadas, entre outros.

A motorização é oferecida em 4 versões:

1.0 / com 80 cavalos de potência

1.0 turbo / com 105 cv de potência

1.6 manual / com 128 cv de potência

1.6 automática / com 128 cv de potência

O porta-malas é de 300 litros, um dos maiores entre os compactos.

AIRBAGS LATERAIS

Airbags laterais integrados aos bancos dianteiros, protegendo o tórax e o abdômen em colisão lateral, complementando a proteção oferecida pelos airbags dianteiros e pelos demais equipamentos de segurança.

ISOFIX®

O sistema de fixação de cadeirinhas de bebê ISOFIX® permite a instalação rápida e prática, sem o uso do cinto de segurança.

FREIOS ABS COM EBD

As rodas são equipadas com freios ABS, que evitam o travamento das rodas em frenagens de emergência, e com função EBD, distribuindo eletronicamente a força de frenagem entre as rodas.

PROTEÇÃO REFORÇADA

O HB20 recebeu diversos equipamentos de segurança: barras de proteção lateral, zonas de deformação programada na parte frontal, na traseira e laterais e coluna de direção colapsável.

TECNOLOGIA INTELIGENTE

O Novo HB20 conta com alerta sonoro para o cinto de segurança, destravamento das portas e desligamento da bomba de combustível em caso de colisão e função antiesmagamento nos vidros.

Uma das novidades do Novo HB20 é central multimídia blueMedia. Através da tela touchscreen de 7 polegadas é possível acessar todas funções, como o aplicativo de espelhamento de tela OnCar®, e os sistemas Apple CarPlay® e Google Android Auto®. Ela também conta com Bluetooth®, entradas USB e AUX e comandos no volante.

ONCAR®

Com o OnCar® é possível utilizar aplicativos selecionados enquanto dirige, como Waze, Spotify e Google Maps, e todo conteúdo do smartphone enquanto o carros estiver parado. Tudo isso de forma simples, intuitiva e segura.

APPLE CARPLAY®

O Apple CarPlay® permite ao motorista escutar músicas, fazer ligações e enviar mensagens por meio do iPhone® de maneira prática, intuitiva e segura enquanto dirige, interagindo com o sistema multimídia e com os controles do volante.

GOOGLE ANDROID AUTO®

Ao conectart seu smartphone Android na porta USB você tem a possibilidade de falar com seus contatos favoritos, escutar suas músicas e usar o Google Maps com o Google Android Auto. Você tem acesso as principais funções de seu smartphone Android por meio do comando de voz ou diretamente na tela da multimídia.

COMANDO DE VOZ

As funções Apple CarPlay e o Google Android Auto podem ser controladas com comandos de voz, para que o motorista possa interagir com seu celular de maneira segura, sem tirar as mãos do volante e sem desviar seu olhar do trânsito.

NAVEGAÇÃO GPS

Utilize o Google Maps®, Waze® e outros aplicativos para ter direções, tempo de viagem, e até mesmo informações de seu destino.

LIGAÇÃO

Tenha toda a comodidade e segurança para fazer ou receber ligações via comando de voz, pelos comandos no volante ou diretamente na tela da central multimídia.

MENSAGENS

Ler e escrever, agora é escutar e falar. A assistente virtual Siri® ou o Google Now®, podem enviar, ler e responder suas mensagens de texto, consultar sua agenda e diversas outras funções.

COMODIDADE

Além de possibilitar a interação entre o smartphone e a tela do multimídia, o blueMedia® também conta com Bluetooth®, com acesso a agenda, histórico de chamadas e streaming de áudio, conexões USB e auxiliar, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos e comandos de áudio no volante.

COMANDOS NO VOLANTE

Os comandos de áudio e Bluetooth® estão disponíveis no volante. Além de valorizar o design do carro, eles permitem controlar o blueMedia® sem desviar a atenção da direção.

ENTRADA USB E AUXILIAR

No console central estão disponíveis tomada 12V, entrada USB e entrada auxiliar, protegidas por uma prática tampa retrátil, que mantém a privacidade dos seus pertences.

AR-CONDICIONADO AUTOMÁTICO DIGITAL

O novo ar-condicionado do HB20 tem estilo sofisticado, iluminação negativa na cor azul e acabamento em preto brilhante. Ele controla a temperatura do interior automaticamente, trazendo mais conforto e comodidade ao Novo HB20.

SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIROS

Os sensores possuem um aviso sonoro integrado que auxilia em vários momentos durante a condução do veículo, facilitando e aumentando a segurança do motorista e dos pedestres.

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS

O sensor de luminosidade aumenta a segurança acendendo os faróis sempre que necessário de forma automática.

CHAVE CANIVETE COM TELECOMANDO

Chave canivete com acionamento remoto das travas elétricas, vidros elétricos e dos retrovisores com rebatimento automático.

VOLANTE REVESTIDO EM COURO

Além de ser revestido em couro, ele possui comandos de áudio e Bluetooth®.

VIDROS ELÉTRICOS ONE TOUCH

O novo HB20 conta com esse sistema nas quatro portas para subida e descida com função antiesmagamento.

RETROVISORES ELÉTRICOS

O ajuste elétrico dos retrovisores é feito por meio de um comando no painel, que também aciona o rebatimento automático.

DIREÇÃO HIDRÁULICA E REGULAGENS DO VOLANTE

Direção hidráulica extremamente leves, dando maior conforto ao motorista e volante com regulagem de altura e profundidade.

PORTA ÓCULOS E ALARME

Luzes de leitura e porta-óculos estão presentes no console de teto, próximos aos sensores do alarme, que detectam movimentos no interior do veículo.

TRAVAS ELÉTRICAS

Travas elétricas que vão além do básico, com travamento automático a 15 km/h, destravamento automático em caso de acidente e acionamento por meio da chave canivete.

COMPUTADOR DE BORDO

Através do computador de bordo o motorista tem à disposição funções como autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, tempo de viagem e hodômetro parcial, além de aviso de manutenção.

BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA

O novo HB20 conta com regulagem de altura no banco do motorista através de uma roldana posicionada na lateral do banco.

O HB20 é um projeto muito bem resolvido, seu motor moderno de 3 cilindros tem um ótimo desempenho, um bom consumo de combustível. Câmbio com engates precisos e macio e possui bom espaço interno para os ocupantes e bagagens. Todas essas qualidades explicam muito bem porque o ‘carrinho’ é um dos mais vendidos no país desde seu lançamento.