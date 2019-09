Hyundai divulga primeira imagem do novo HB20

Em meio as especulações, esperamos um HB20 com profundas alterações. O interior deve ser mais refinado que o atual, enquanto o visual de dianteira, traseira e laterais, foi completamente modificados.

O novo hatch da Hyundai dá adeus ao motor 1.6 aspirado de até 128 cv. Ele receberá um novo 1.0 de três cilindros com turbo e injeção direta de combustível. A potência é de 120 cv e o torque máximo, de 17 mkgf, surge já às 1.500 rpm.

Além disso, para as versões de entrada, a Hyundai manteve o 1.0 de três cilindros aspirado.

Haverá duas opções de câmbio: automático e manual, ambos de seis marchas. Atualmente, a transmissão manual equipa apenas as versões com motor 1.6. Para as com o 1.0 a caixa é de cinco velocidades.