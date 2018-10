Hyundai amplia oferta do HB20S com versão Unique

O HB20S Unique tem preço sugerido de R$ 48.190. Produzido em Piracicaba (SP) tem pacote de equipamentos que privilegia custo-benefício, com destaque para sistema de áudio blueAudio®, vidros elétricos dianteiros e traseiros, ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e computador de bordo

A nova versão do três-volumes compacto da marca sul-coreana é equipada com o já conhecido motor três-cilindros 1.0l de até 80 cv e 10,2 kgf.m de torque máximo, acoplado ao câmbio manual de cinco velocidades, e tem uma série de itens de conforto e conveniência para tornar a vida a bordo o mais agradável possível. A configuração também está disponível para o HB20 hatch.

Fazem parte dessa lista ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e traseiros com one-touch para o motorista, computador de bordo de 7 funções, sistema de áudio blueAudio®, comandos de áudio e Bluetooth no volante, comando interno de abertura do porta-malas e tanque de combustível, e banco do motorista com regulagem de altura. Ainda na parte interna, os bancos são revestidos com tecido cinza e o painel recebe acabamento nas cores cinza e preto.

O visual arrojado e imponente é outro ponto alto do HB20S. Na dianteira, a versão Unique 1.0 tem grade frontal do tipo Mesh Type com contorno cromado e faróis com máscara negra. A lateral segue a linha de escultura fluida dos modelos da marca, com destaque para acabamento em preto no contorno das portas e coluna B, enquanto o protagonismo da parte traseira fica por conta das novas lanternas escurecidas e da moldura cromada na tampa do porta-malas.

As cores disponíveis para a HB20S Unique 1.0 são as sólidas Branco Polar e Preto Onix, e as metálicas Bronze Terra, Cinza Titanium, Prata Metal e Prata Sand, estas opcionais por R$ 650.