Humorístico Portátil em São Paulo

Foto: Theodora Duvivier

O espetáculo do Grupo Porta dos Fundos comemora uma década de sucesso

Desde que estreou nos palcos em 2015, “Portátil” se tornou sucesso absoluto de crítica e público, percorrendo várias regiões do Brasil, além de cruzar o oceano e ser montado em Portugal. Um dos mais destacados quadros de humor do grupo Porta dos Fundos, “Portátil”, não segue roteiros ou textos.

O início se dá com uma pergunta aleatória feita a algum incauto da plateia. Com isso a capacidade de improviso dos comediantes Gregório Duvivier, Gustavo Miranda, Luciana Paes e Rafael Saraiva desencadeia uma série de interpretações, personagens, situações cômicas resultando em gargalhadas a rodo.

Com direção de Barbara Duvivier e acompanhados do músico Andrés Giraldo os humoristas evidenciam o quanto o espetáculo “é um lugar de invenção, desdobramento, desenvolvimento dos atores e cumplicidade com a plateia”. O público vê como a química entre os quatro integrantes do Porta dos Fundos é norteada pelo liquidificador/processador que os torna uma usina de boas interpretações e ideias.

Todo esse turbilhão improvisatório/produtivo pode ser conferido neste final de semana no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo, com sessões de sexta-feira (30/05) a segunda (02/06).

São 70 minutos de um show orgânico, diversificado, pautado pela improvisação e poder de criação de personagens, épocas e lugares com histórias hilárias sendo contadas pela galera do Porta dos Fundos.

SERVIÇO

Portátil

Apresentações: 30 de maio a 01 de junho

Sessão Extra: Dia 02 de junho, segunda-feira, às 21h

Sexta e sábado, às 21 horas

Domingo: Sessões às 16 horas e 18h30

Teatro Sérgio Cardoso – Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo

Vendas online em https://bileto.sympla.com.br/event/84057/d/201508

Bilheteria: Aberta nos dias de espetáculos, das 14h até o horário da atração.

Contato bilheteria: (11) 3288-0136

Classificação etária:12 anos

Duração: 70 minutos – Capacidade: 827 lugares – Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida