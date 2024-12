Humor sem contraindicações

Foto: Priscila Prade

Terça Insana encerra temporada 2024 com quatro sessões em São Paulo

Considerado um divisor de águas o humorístico “Terça Insana” surgiu em 2001, criado pela atriz e comediante Grace Gianoukas, conquistando milhares de fãs por todo o Brasil ao longo desses mais de vinte anos. Para alegria do público Gianoukas e alguns comediantes que já integraram o humorístico fazem quatro sessões no Clube Barbixas de Comédia para encerrar o ano com o astral lá em cima. “Terça Insana – Pra Matar a Saudade” acontece nos dias 10, 14, 15 e 17 de dezembro levando para o palco da região central da capital personagens marcantes prometendo gargalhadas sem moderação.

Em 23 anos de trajetória o “Terça Insana” contou com as participações de mais de 400 atores/humoristas, dentre eles, Marcelo Mansfield, Ângela Dippe, Fábio Porchat, Marcelo Médici, Luís Miranda, Silvetty Montilla, Ilana Kaplan, Oscar Filho, Renato Augusto, Conrado Caputto e Valéria Houston. Indo de norte a sul do país o “Terça Insana” foi visto por mais de 3,5 milhões de espectadores e suas esquetes abordam estereótipos humanos, temas controversos como drogas, pobreza, preconceito, alcoolismo, apatia e demais assuntos cotidianos.

Muitos dos que integraram o “Terça Insana” migraram para outras áreas como TV e cinema sendo consagrados pelo público. É o caso de Marco Luque que participa desse remember com os impagáveis Mustafaray, Jackson 5, Americano e Silas. Outro que estará presente no Palco do Clube Barbixas é Renato Caldas dando vida aos hilários Seu Chico, Blitz e Ponto de Vista.

Mulheres também fizeram sucesso dentro do “Terça” e marcam presença nesse encerramento de temporada como Ângela Dippe interpretando Taninha e a Cantora Alemã. E claro que a dona da festa não estará de fora. Grace Gianoukas traz de volta suas incríveis criações cômicas: a Mulher Limão, Aline Dorel e Cinderela.

PROGRAMA

Dia 10 de dezembro

Atriz: Grace Gianoukas| Personagem: Aline Dorel

Ator: Marco Luque | Personagens: Mustafaray e Jackson 5

Ator: Guilherme Uzeda | Personagens: Tia e Zildo

Dia 14 de dezembro

Atriz: Grace Gianoukas | Personagens: Santa Paciência e Ponto de Vista

Ator: Arthur Khol | Personagens: Seu Chico, Blitz e Velha a fiar

Ator: Renato Caldas | Personagens: Seu Chico, Blitz e Ponto de Vista

Dia 15 de dezembro

Atriz: Grace Gianoukas | Personagens: Cinderela e Leila e Laila

Atriz: Agnes Zuliani | Personagens: Leila e Laila, Mal-Amada e Censo

Atriz: Mila Ribeiro | Personagens: Casada 23 e Censo

Dia 17 de dezembro

Atriz: Grace Gianoukas | Personagem: Mulher Limão

Atriz: Ângela Dippe | Personagens: Taninha e Cantora Alemã

Ator: Marco Luque | Personagens: Silas e o Americano

Marco Luque encerra a temporada com o personagem Silas

SERVIÇO

Terça Insana

Para Matar a Saudade

Elenco rotativo: Grace Gianoukas, Marco Luque,

Guilherme Uzeda, Agnes Zuliani, Arthur Khol, Renato Caldas

Mila Ribeiro e Ângela Dippe.

Gênero: Comédia

Indicação: 16 anos

Duração: 70 minutos

Datas: 10, 14, 15 e 17 de dezembro de 2024

Horários: Terça às 20h, Sábado às 19h, Domingo às 18h.

Ingressos – www.sympla.com.br

Couvert Artístico: de R$ 60,00 a R$ 100,00

Local: Clube Barbixas de Comédia

R. Augusta, 1129. Cerqueira César – São Paulo, SP

Telefone: (11) 2892-8584