Humor, Rock And Roll e muitas risadas

Juntos há dez anos, num eterno noivado que teima em não virar casório, a dupla mostra que rock é diversão numa “interação da música irreverente de Landau com o humor da atriz, dialogando a vida a dois e as situações mais trágicas e cômicas que a evolução do casamento pode levar”.

Roncati, tarimbada e descontraía no palco, mostra que humor não é exclusividade masculina dominando a plateia com a irreverencia que o stand up pede. Pinçou da vida real temas como sexualidade, numa desenvoltura na qual equilibra sua ansiedade com a energia lúdica e calma do parceiro e noivo.

Conhecida da telinha Gabi Roncatii participou Programa Fantasia da SBT, foi estrela do Show de Humor Gabiruta, além de participação na Série Vade Retro (Rede Globo), Show de Humor Troca Troca e Troca Troquinha e Musical Disney.

Por sua vez, o cantor e compositor mineiro Landau vem de uma família de músicos. Irmão de Rogério Flausino (vocalista do Jota Quest) e de Wilson Sideral, lançou 13 discos marcados pelo ecletismo e versatiliade. Influenciado pelo hard rock do AC/DC e a MPB de Zé Ramalho, Landau é a voz do jingle “Lata Velha”, do programa “Caldeirão do Huck”, além criar canções groovadas, misturando Alceu Valença e Pink Floyd (The Wallnunciação), “Jesus numa moto”, homenagem a Sá, Rodrix e Guarabyra e “Eu Sou Terrível”, releitura de Roberto e Erasmo Carlos. Ou seja o cara é a versatilidade em pessoa.

Em cena Gabi Roncati e Landau evidenciam que “Rock + Humor” é um espetáculo alegre, irreverente e imperdível.

SERVIÇO

Rock + Humor

Com Gabi Roncati e Landau

Dia 26 de maio

Horário: 21h

Local: Teatro FAAP – R. Alagoas, 903 – Higienópolis, São Paulo

Entrada gratuita para maior de 16 anos

Pra nome na lista mandar email producaorockmaishumor@gmail.com

Para mais informações: Camila (73) 9831-5903