Humanidade, uma raça complicada

Alguém que se dedicou a estudar o assunto com mais profundidade, afirmou que nesse período se dá uma lacuna na moralidade média do povo. E não se trata de imoralidade, ou seja, da negação dos padrões de moral, mas sim de amoralidade, a ausência de parâmetros, o que retira todos os limites comportamentais do indivíduo. Exagero?! Antigo?! Piegas (alguém ainda usa a expressão “piegas”? rs)?! Temo que não seja o caso. Lamentavelmente. Basta que abramos os olhos. E nem precisaremos frequentar, por hipótese, os locais destinados à folia.

O entorno. Os centros comerciais próximos, os restaurantes vizinhos. Em todos os locais o excesso. Qual será essa necessidade tão profunda, que em outros momentos do cotidiano faria corar as faces dos foliões? Que desejo é esse de sensualização extrema? É muito mais do que uma herança tribal. Raça complicada essa tal de humanidade…