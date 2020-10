Hospital Pérola Byington realiza mamografias extras

A programação envolve oferta de mamografias adicionais, oficinas de beleza, distribuição de máscaras, enfeites e até ensaios fotográficos para elaboração de um calendário de 2021.

O hospital oferta, até o fim do mês, mil vagas de mamografia de rastreamento exclusivas a servidoras públicas com mais de 50 anos que queiram realizar o exame. Não há necessidade de pedido médico prévio e o agendamento pode ser feito através 0800 779 0000, telefone do programa “Mulheres de Peito”.

Os resultados serão disponibilizados em até quatro dias e, se constatada alguma alteração, o próprio hospital providenciará diagnósticos complementares ou tratamento, se necessário.