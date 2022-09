Hospital Fabiano de Cristo abre inscrições para Pilates

A fim de evidenciar a importância do trabalho coletivo, da partilha, dos vínculos sociais e a empatia, a atividade será realizada em grupo, com foco na melhoria da postura, alívio de tensões, aprimoramento da coordenação e equilíbrio, tonificação e alongamento do corpo como um todo.

Os exercícios são feitos com técnicas básicas que auxiliam na melhora da mobilidade, de acordo com cada faixa etária.

A atividade será desenvolvida toda segunda-feira das 9 às 10h30. Faça a sua inscrição pelo Whatsapp 11 94297-2924. Vagas limitadas.

