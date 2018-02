Hospital do Homem não vai fechar. Não acredite em boatos

Desde que abriu as portas, um boato cerca essa unidade de atendimento. O fato de que ele irá fechar por falta de pacientes. Isso nunca foi é não é verdade. Portanto, não acreditem em publicações em rede social e apliativos de mensagens envolvendo esse tema.

O hospital está preparado para oferecer um completo tratamento do cálculo renal em qualquer estágio de desenvolvimento em que ele esteja. Os pacientes são atendidos e operados com equipamentos de tecnologia de última geração, com alta em até 24 horas ou menos. São realizadas por mês em torno de 4 mil consultas e 300 procedimentos cirúrgicos.

O atendimento do Hospital do Homem é dividido em quatro núcleos: Uro-oncologia, responsável pelos atendimentos para o combate a tumores de rim, bexiga, pênis e testículos; Sexualidade e Infertilidade, voltado para adolescentes, adultos e idosos com problemas de ereção e esterilidade; Urolitíase e retirada de cálculos, e o Grupo de Patologias da Próstata, destinado a prevenir e tratar tumores, infecções e a hiperplasia prostática benigna (HPB). O hospital também conta com profissionais especializados nas áreas de nefrourologia (hipertensão renovascular e transplante renal), neurourologia (incontinência urinária) e urologia geriátrica.

Para ter direito a atendimento no Hospital do Homem, os pacientes precisam ser encaminhados por médicos que trabalham em postos de saúde, UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, AME, Ambulatório Médico de Especialidades, ou em hospital da rede estadual de saúde, por meio da Cross, Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde.

O Hospital do Homem fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2651, Jardim Paulista, São Paulo. Mais informações pelo telefone (11) 3170-6100.