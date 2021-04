Hospital de campanha receita “Kit Covid” sem eficácia, diz site Expresso Urbano

Segundo a AMB, a Hidroxicloroquina/Cloroquina, Ivermectina, Nitazoxanida, Azitromicina e Colchicina, entre outras drogas, não possuem “eficácia científica comprovada no tratamento ou prevenção do coronavírus, quer seja na prevenção, na fase inicial ou nas fases avançadas dessa doença”.

A recomendação é para que esses medicamentos sejam banidos. No entanto em Caieiras, esses remédios continuam sendo receitados a pacientes com sintomas ou confirmação de COVID-19 que procuram atendimento no Centro Médico de Combate ao Coronavírus da cidade. A informação é do site Expresso Urbano.

De acordo com a reportagem, familiares de um morador de Laranjeiras contaram que no dia 24 de março um paciente procurou o hospital de campanha e fez um Raio-X dos pulmões, que apresentam comprometimento, teste para confirmação da contaminação, que deve demorar dez dias, e teve como diagnóstico inicial um quadro de pneumonia.

Ainda segundo matéria do Expresso Urbano, o médico que o atendeu receitou Ivermectina, Azitromicina, Prednisona e Salbutamol. Os dois primeiros fazem parte do chamado “kit Covid”, defendido pelo Governo Federal no tratamento, tanto em fase inicial quanto avançada Coronavírus. Porém, conforme apontam o boletim da AMB e diversas outras pesquisas, como da Universidade de Oxford, esses remédios não possuem eficiência comprovada. Tanto que a OMS, Organização Mundial da Saúde, também não recomenda o uso desses medicamentos.

Reportagens publicadas por vários portais de notícias recentemente dão conta de que o número de casos da chamada hepatite medicamentosa e de hemorragias têm crescido em virtude do uso de medicamentos do “kit Covid”.

A Secretaria da Saúde de Caieiras foi procurada e não se manifestou sobre o caso do morador de Laranjeiras ao site Expresso Urbano.