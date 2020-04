Hospital de campanha do Pacaembu começa a receber pacientes

É importante frisar que as 200 vagas disponíveis são apenas para pacientes do novo coronavírus de baixa e média complexidade.

A unidade recebe apenas pessoas transferidas de outros hospitais de São Paulo e não oferece atendimento presencial as pessoas que devem continuar procurando os pronto-atendimentos espalhados pela cidade.

Outra medida adotada é a proibição da presença de familiares no hospital e toda a área do Complexo do Pacaembu que está fechada para quem não trabalha no local. Essa ação foi decidida para evitar contaminação.