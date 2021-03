Hospital de Campanha de Caieiras não tem mais leitos

Veja o que publicou o governo municipal:

– A taxa de ocupação dos leitos regionais de UTI é de 93,6%, e a taxa de enfermarias regionais 88,3%;

– A taxa de ocupação dos leitos do nosso hospital de campanha é de 100% com 35, dos 35 leitos, ocupados. Temos ainda, 9 pacientes na observação aguardando leito de enfermaria. Também registramos 5 pacientes em internação no PS devido à gravidade!

– No momento, chega a 9, o número de pacientes que ainda aguardam por transferência para um leito de UTI via CROSS;

– Nas últimas 24 horas, registramos 1 óbito de paciente que aguardava transferência;

– Até o momento, não enfrentamos dificuldade no abastecimento de oxigênio e de qualquer outro insumo para garantir atendimento aos nossos pacientes.