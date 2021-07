Hospital de Caieiras oferece poltrona quebrada para acompanhante

De acordo com a munícipe, sua genitora faz um tratamento paliativo e por essa razão tem ido muitas vezes com ela no hospital. Mas na mais recente visita, sua mãe ficou internada e a obrigaram que alguém acompanhasse a paciente dia e noite. Ela se revoltou com o que oferecem para os acompanhantes.

“Eles alegam que é necessário passar a noite lá e não oferecem nem cadeira para sentar. Tive de cobrar e ofertaram uma poltrona sem nenhuma condição de passar a noite com o mínimo de conforto. Ela estava toda quebrada, remendada e tive de dormi sentada”, falou Kátia.

Segundo ela, nem cobertor oferecem. “Tem poucas poltronas nos leitos e as que tinham estão nessas condições. Também não te dão nenhuma coberta. Não quero conforto, mas passar a noite no hospital e ir trabalhar no outro dia dormindo nessa poltrona quebrada, não tem condições. Está feio o negócio lá”, relatou.

Outra questão levantada pela munícipe foi o banheiro. “Tem apenas um para mais de sete pacientes e acompanhantes usarem. Fui reclamar e pediram para preencher uma carta para ver o que podem melhorar”, disse.

A prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde foram procuradas para se manifestar, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição. O espaço fica aberto para futuros esclarecimentos.