Hospital da Covid de Caieiras recebe críticas

Ramony Lacerda conta que esteve no local por volta das 21h30, pois a companheira apresentava alguns sintomas da doença. “Minha esposa estava sem paladar e olfato por três dias. Também apresentava dor de cabeça e no corpo. Mas a médica só olhou para ela e falou que estava assim por conta da época do ano e nos mandaram ir para casa. A consulta durou apenas alguns minutos”, relatou.

Como não ficou contente com o diagnóstico, buscou atendimento no mesmo dia em Francisco Morato. “Fomos ao hospital na cidade vizinha e lá após fazer o teste de Covid foi confirmado que ela estava infectada. Imagina se ela não vai atrás para saber? Ela poderia ter contaminado outras pessoas por mero descaso”, falou Ramony.

Mesmo estando mais confortável após a esposa receber o tratamento adequado no hospital de Francisco Morato, o cidadão resolveu alertar para o descaso enfrentado em Caieiras. “Foi um absurdo ouvir de um médico que os sintomas tinham relação com a época do ano. Ainda mais na condição de gestante que minha esposa se encontrava. Deveriam ter mais responsabilidade com os pacientes”, pediu Ramony.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para comentar sobre a situação, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.