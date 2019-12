Hospital 9 de Julho, referência em medicina

Apesar de ser uma instituição de saúde privada, Desde sua fundação em 1955, segue ideais firmados na qualidade do atendimento aos seus pacientes, com foco na excelência da assistência, eficiência operacional e alta resolubilidade.

RN: Como chegou à diretoria geral de um dos maiores e mais bem conceituados hospitais que temos no Brasil?

Dr. Alfonso: Sou formado há 33 anos e há 20 me dedico à carreira executiva. Já estive à frente de Hospitais, Clínicas e Operadoras de Saúde. Um deles foi o Hospital de Clínicas de Caieiras até 2011. Entrei no Hospital 9 de Julho em 2013 com o desafio de crescimento e expansão da instituição.

RN: Quando assumiu, como era o Hospital 9 de Julho?

Dr. Alfonso: Quando assumi o Hospital possuía 270 leitos e um dos desafios era comandar o projeto para a ampliação do hospital. E foi o que fizemos. Construímos um novo bloco com 60 leitos e ampliamos o bloco C, além disso entregamos mais dois andares com Unidades de Onco-Hematologia com tratamentos inéditos de água e ar, exclusivas e equipadas para oferecer o melhor desfecho no tratamento oncológico adulto e pediátrico; e UTIs com o conceito moderno de chamadas e suítes exclusivas para garantir melhor recuperação e privacidade do paciente. Atualmente o 9 de Julho conta com 470 leitos, sendo 102 de UTI, 22 salas cirúrgicas e esse é momento que estamos vivendo aqui.

RN: Tem todas as especialidades?

Dr. Alfonso: Todas, menos a obstetrícia. Não fazemos partos, mas atendemos as demais especialidades.

RN: O hospital é privado?

Dr. Alfonso: Somos um hospital de grande porte privado referência em alta complexidade e que aceita a maioria das operadoras de saúde, convênios, seguradoras, auto-gestões e também as cooperativas. Só no pronto-socorro são 12 mil atendimentos por mês. Temos um centro de medicina especializada com mais 15 mil atendimentos entre consultas e exames. Nosso centro cirúrgico realiza 4 mil procedimentos mensal com condições e estrutura para atender muito mais.

RN: Quais os diferenciais e investimentos?

Dr. Alfonso: Os principais profissionais nas suas especialidades médicas trabalham aqui no 9 de Julho. Investimos muito nos últimos anos em tecnologia. Somos um dos principais hospitais com programas de robôs e transplante de medulas, inclusive em criança.

RN: O H9J conta com quantas salas cirúrgicas?

Dr. Alfonso: São 22 salas cirúrgicas com tecnologia de ponta, sendo duas delas híbridas com equipamento de Hemodinâmica e Ressonância Magnética, duas salas inteligentes de Robótica que permitem cirurgias em sequência, sem que o cirurgião precise perder tempo para sua próxima cirurgia., recursos que poucos hospitais têm.

RN: Qual o objetivo do H9J com esses equipamentos?

Dr. Alfonso: Como estamos no centro de São Paulo, sermos referência em cirurgia robótica, traumas, cirurgias urológicas, neurologia, cardiologia, hemodinâmica, ortopedia e agora da oncologia.

RN: Como avalia a busca de pacientes pelo H9J como referência de hospital?

Dr. Alfonso: A medicina evoluiu muito. O que diferencia a medicina do passado para a do presente, são os recursos tecnológicos à nossa disposição, mas principalmente os excelentes profissionais que estão conosco. Vale lembrar que a tecnologia está aliada à humanização e atenção dadas ao paciente e aos seus familiares.

Prova de que estamos no caminho certo é o selo de Acreditação, reafirmada neste ano pela Joint Commission International (JCI), maior certificadora de saúde do mundo e que referencia todos os processos realizados dentro do Hospital, desde o agendamento, atendimento até a finalização do tratamento, de maneira individualizada.

RN: Como é a infraestrutura do H9J em termos de capacidade de funcionamento dos leitos?

Dr. Alfonso: Nosso complexo tem 60 mil metros quadrados e os 470 leitos foram construídos com todo o conforto e com os principais recursos tecnológicos para o melhor desfecho clínico dos nossos pacientes.

RN: Essa infraestrutura alcança as Unidades de Terapia Intensiva?

Dr. Alfonso: Sim, claro! Temos UTIs especializadas para Trauma, Emergência, Cardiologia, Neurologia e Oncologia. Algumas delas possuem suítes equipadas com janelas de vidro polarizado (que fica opaco ou transparente) na parede do corredor, o que permite aos profissionais da enfermagem e aos médicos monitorarem os indicadores dos pacientes sem precisar entrar nos quartos. Camas inteligentes que ajudam o paciente a deitar e se levantar da cama e também movimentam de maneira automatizada aqueles pacientes que necessitam ficar muito tempo acamados.

Os leitos serão equipados com pressão positiva e negativa para casos em que o paciente precise de isolamento respiratório, com os mais modernos recursos de filtragem de água e ar, Centro de Diagnóstico completo, Laboratório, Hemodinâmica, além do Centro de Oncologia e o Centro de Infusão para o seguimento do tratamento do ponto de vista ambulatorial.

RN: O H9J tem cirurgia robótica. Pode falar um pouco a respeito?

Dr. Alfonso: O projeto do robô começou um pouco antes da minha vinda para cá. Quando cheguei começamos a acelerar esse processo. Já adquirimos três robôs, inclusive o mais moderno disponível, o Xi. Temos duas salas inteligentes da robótica que, como eu disse, permite a realização de cirurgias em sequência e, neste ano, já ultrapassamos as 4 mil cirurgias robóticas nas áreas de Urologia, Cirurgia Geral e Ginecologia. Além disso, contamos com o único equipamento de treinamento de cirurgiões, o Robotix Mentor, que treina ao mesmo tempo o cirurgião e o auxiliar.

O que é melhor é saber que os principais cirurgiões robóticos de São Paulo, usam os robôs do Hospital Nove de Julho.

RN: Como funciona a inteligência artificial?

Dr. Alfonso: Uma das coisas que mais nos preocupa dentro de um Hospital é a questão da queda de leitos. Quando o paciente sob efeito anestésico, considera estar apto para as atividades normais como ir ao banheiro sozinho, potencializa o risco de queda. Por isso, fizemos uma parceria com a Microsoft e criamos uma nova tecnologia que identifica, por meio de algoritmos instalados em câmeras, movimentos foram da rotina. Assim um dispositivo no posto de enfermagem é acionado para o atendimento imediato.

RN: Com instalações dessa magnitude, como mantém o equilíbrio, bons resultados e satisfação?

Dr. Alfonso: Vários pontos colaboram para um bom resultado. Dentre eles temos o que chamamos de Certificação Internacional LEED, que está relacionada com as questões sustentáveis e ambientais envolvendo consumo de energia e água, reciclagem etc. Essa é uma preocupação constante da instituição e, graças ao empenho de todos os envolvidos como médicos, pacientes, acompanhantes, colaboradores e visitantes conquistamos esse reconhecimento. Outra coisa favorável é que as instalações são novas e possibilitam um bom controle nesse sentido.

RN: Toda essa infraestrutura alcança também os acompanhantes?

Dr. Alfonso: Para nós, do H9J o ser humano está em primeiro lugar. Por conta disso, uma recepção de qualidade a todos que buscam tratamento, não se limita ao paciente, mas também o acompanhante, fundamental para a recuperação dos nossos pacientes. Proporcionar o bem-estar para ambos resulta em uma sensação de acolhimento numa situação delicada.

RN: Em relação à segurança, o que o H9J oferece?

Dr. Alfonso: O H9J é muito grande e tem um sistema de monitoramento em toda sua área. Todos os que entram ou saem diariamente são identificados. Da diretoria e colaboradores até os pacientes, acompanhantes e visitantes.