Hortelã e alecrim, aliados da memória

Foi constatado, também, sinais de redução do estresse oxidativo, o que é considerado um marco no declínio relacionado à idade, especialmente na parte do cérebro que controla o aprendizado e a memória. Para os pesquisadores, isso significa que, provavelmente, consumir hortelã e alecrim faz bem à saúde.

Contudo, eles ressaltam que o estudo foi feito em modelo animal e ainda não se sabe a quantidade dessas ervas as pessoas precisam ingerir para conseguir melhoras na aprendizagem e na memória. Enquanto os novos experimentos não acontecem, vale adicionar hortelã ao suco de abacaxi e usar alecrim para incrementar receitas.