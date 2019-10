Hortelã, cheirosa e poderosa

Esta erva melhora a função do sistema digestivo ajudando em casos de má digestão, azia, enjoo, vômitos e cólicas intestinais. Entre os seus benefícios estão ainda o alívio da febre, o combate a dor de cabeça, o tratamento de gripes e resfriados e a diminuição dos sintomas do estresse e ansiedade.

Os efeitos colaterais deste alimento podem incluir alterações no ritmo intestinal, como diarreia ou prisão de ventre, ou reações de alergia, com sintomas de vermelhidão, coceira e urticária na pele. É contraindicada para pessoas com refluxo grave ou hérnia de hiato, além de grávidas, lactantes e crianças menores de 5 anos. Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da hortelã para fins medicinais.