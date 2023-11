Horror Expo é sucesso de público

Foto: Torture Squad

Grande evento do terror aconteceu em São Paulo

No último final de semana rolou a quinta edição da Horror Expo. O grande encontro dos fãs do terror aconteceu nos dias 4, e 5 de novembro no Pro Magno Centro de Eventos, zona norte de São Paulo.

Centenas de pessoas lotaram os corredores da Pro Magno para acompanhar as diversas atividades como estandes de editoras e escritores, bate-papo com quadrinistas, ilustradores, ocultistas, atores, concurso de cosplay e seminários sobre os mais variados temas.

Não é todo dia que se dá de cara com monstros sagrados do cinema, literalmente. Num canto Freddy Krueger (A Hora do Pesadelo) assustava o público, em outro Jason Voorhees (Sexta-feira, 13) agitava seu facão em busca de vítimas. Samara (O Chamado) tomava um lanche na praça de alimentação, enquanto O Predador e Alien trocavam ideias sobre suas indumentárias.

Entre os artistas convidados os americanos Miko Hughes e Chris McKinnel foram muito receptivos com os fãs.

Ator, roteirista e diretor, Miko Hughes, ganhou projeção mundial quando, com apenas três anos de idade, atuou em “Cemitério Maldito” (1989), além de ter no currículo filmes como “Um Tira no Jardim de Infância”, “Spaw – O Soldado do Inferno” e nas séries de TV “Barrados no Baile” e “Verônica Mars”.

Por sua vez, o investigador paranormal Chrs McKinnell, vem de família ligada aos eventos sobrenaturais. Neto de Ed e Lorraine Warren, casal conhecido por ter tido alguns de seus casos adaptados para o cinema, entre eles, “Invocação do Mal”, atualmente dirige a The Warren Legacy Foundation for Paranormal Research.

Além de todas essas atividades a Horror Expo se caracteriza por trazer ótimos shows. No sábado se apresentaram Zumbis do Espaço, Alchemia e Tim “Ripper” Owens.

No domingo as avalanches sonoras ficaram a cargo de Verloren, Electric Funeral e Torture Squad.

Conhecido por seu trabalho com Toyshop, Viper e Brutal Brega, o guitarrista Val Santos agora ataca como baixista, assumindo as quatro cordas do Zumbis do Espaço. Foi a estreia do cara como integrante do grupo e sobre isso Val admitiu não estar tão “solto pois queria prestar atenção para não errar”.

“Tive que tirar 32 músicas e algumas ainda me confundo (risos). E outra, não é fácil substituir o Luiz, o cara é muito bom no baixo, mas é uma honra entrar na banda, os caras são irmãos nos conhecemos há muito tempo, principalmente o Guillas que toca comigo no Toyshop e também é batera do Viper”.

Com quase trinta anos de estrada o Zumbis do Espaço surgiu em Taubaté, interior de São Paulo, em 1996 e atualmente é integrado, além de Val Santos, por Tor (vocal), Rafael Romanelli (guitarra) e Guilherme Martin (bateria). No set list dos caras mandaram, entre outras, “Mato Por Prazer”, “Dia dos Mortos” e “A Marca dos 3 Noves Invertidos”.

Quem fechou a Horror Expo 2023 no domingo foi o Torture Squad. Uma das bandas de maior destaque do metal extremo brasileiro a TS é integrada atualmente por Mayara Puertas (vocal), Amilcar Cristófaro (bateria), Castor (baixo) e Rene Simionato (guitarra).

Para Rene Simionato o fato de estarem num evento voltado ao terror dialoga muito com a estética da banda.

“Curtimos muito e gostamos de passar essa imagem de horror. Nosso disco mais recente “Devilish” tem na capa e no primeiro single “Hell Is Coming” a personagem Lilith, do jogo online Diablo IV. Então fizemos esse match com essas duas coisas. Montamos nosso estande pra atender os fãs, com merchan de discos e camisetas”, diz Simionato.

Formado em 1993 em São Paulo, o TS tem como únicos membros fundadores Amilcar Cristófaro e Castor e, segundo Rene Simionato a agenda para o ano que vem está intensa, inclusive com participação no Summer Breeze 2024, que acontece em abril no Memorial da América Latina.

“No primeiro semestre de 2024 faremos vários shows. O lançamento oficial de “Devilish” será no Summer Breeze e no segundo semestre vamos fazer shows fora do Brasil”, conclui o guitarrista.