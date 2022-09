Horóscopo – período de 5 a 11 de setembro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos e no decanato de Vênus. Todos assuntos ligados com o exterior estão favorecidos – cursos, trocas de informações, negócios e importações x exportações. Não é momento favorável para lidar com dinheiro do casal ou da sociedade.

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Virgem, no decanato de Mercúrio e dando um ótimo momento para as relações dos casais. “O amor está no ar”. Favorece negociações ligadas aos assuntos do casal ou dos sócios.

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Libra, no decanato de Vênus. Recebendo excelentes aspectos e junto com marte favorecendo todas as negociações com o exterior, importação e exportação. Os cursos de marketing e propaganda estão favorecidos.

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Aquário, no decanato de Saturno. Lua Cheia em peixes às 6:59 do dia 10. Período muito bom para fazer amizades novas e curtir as mais antigas. Procure se expor pois sua energia estará em alta dando excelente impressão de pessoa.

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Virgem decanato de Saturno. É provável que haja muitas novidades e certas necessidades de introduzir modificações na forma como vem tratando seus recursos. Pense em criar alguma poupança.

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Vênus, está em Virgem, no decanato de Mercúrio. Como Marte está envolvido e aquecendo a área do namoro, é bom comprar um buquê de flores e uma champanhe pois tem algo bom acontecendo no pedaço!

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Virgem, no decanato de Mercúrio. Está favorecendo seus contatos com autoridades que poderão gerar aumento de seu prestigio na sua carreira. Procure não ser agressivo(a) mas sim político(a).

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos e no decanato de Vênus. Plutão regente moderno, está em Capricórnio no decanato de Mercúrio. Momento bom para quem trata com assuntos de saúde e com cuidados com pessoas doentes em asilos e hospitais. Intuição em alta!

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está no signo de Áries decanato de Marte. Favorecendo suas relações com irmãos, primos, cunhados e vizinhos. De quebra, vai colocar um pouco de aquecimento, não no frio, mas no seu romance!

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no decanato de Vênus no signo de Aquário. Você vai se sentir um pouco “amarrado” sem muita ação pois Saturno gosta de segurar, restringir. Mas em compensação você passará um astral de muita responsabilidade para os seus contatos.

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro e decanato de Mercúrio. Sua relação com os pais podem ser um pouco agitadas mas em compensação muitas coisas serão esclarecidas. Resolva as pendências e tudo ficará em paz.

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes seu signo no decanato de Marte. O Importante neste momento é não se iludir com possíveis investimentos milagrosos. Evite essas compras de coisas novas vias Internet, pois o mercado europeu está em queda e vai sobrar para todo lado.

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

Fleury Gerolamo Ceraso é Psicanalista Clinico e Astrólogo Clínico

Contato: 99736-2901 (WhatsApp).

E-mail: fleury.ceraso@gmail.com

Facebook: Fleury Ceraso

Astrologia Energética

Facebook – https://www.facebook.com/groups/2251042145225431/

