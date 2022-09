Horóscopo – período de 26 a 02 de outubro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos e é recomendado muito cuidado ao lidar com dinheiro do casal e da empresa ou sociedade. Poderá ser também alguma herança chegando, não gaste! Guarde! Um amigo poderá ajudar muito você.

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Libra (signo que rege como Touro) aspectos difíceis dizem que poderá acontecer de algum amigo(a) desfazerem a amizade devido a uma fofoca mentirosa. Procure lidar com cuidado pois pode haver reconciliação.

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Virgem. Recebe bom aspecto de Marte mas pressionado por Netuno pode acabar em confusão no clube ou em alguma sociedade ou comitê. Irmãos ou primos estarão do seu lado para ajudar.

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Escorpião. Será Lua Crescente no dia 2 outubro às 21:14, no signo oposto, de Capricórnio. Como faz aspecto com Netuno e a própria Lua mexe com a cabeça, cuidado para não alimentar ilusões, sonhos premonitórios, etc.

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Libra, fazendo aspectos que podem gerar dinheiro extra e inesperado. Um amigo(a) será portador(a) de uma excelente noticia para sua profissão ou carreira. Procure ouvir com atenção e não se precipite.

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Virgem e pode dar problemas com o intestino. Este órgão é regido por Virgem e está sob pressão de outros pontos do Mapa. Algo de bom será trazido para você por parte de irmãos ou primos, até é possível por cunhado.

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Libra signo que rege como também rege Touro. Recomendação de ter paciência com amigos e não criar problemas em sociedade ou comitês. Netuno poderá iludir muito e fazer você tomar caminho errado.

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos. E a recomendação principal é tomar cuidado quando estiver lidando com dinheiro ou valores de terceiros. Qualquer tomada de decisão tempestiva vai gerar prejuízos.

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está no signo de Áries. Parece que tem muito namoro a vista. Se prepare para amar muitooo! Ainda por participação de Marte, criará um momento bem quente e será muito positivo.

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no signo de Aquário. Uma pessoa de idade avançada pedirá para você ajudá-la em alguma tarefa complicada. Vai em frente que será resolvido facilmente. Essa tarefa envolve propriedades e heranças.

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro. Um pouco aborrecido pois Saturno não sai do pé dele. Mas também poderá haver certas modificações no seu relacionamento de casamento ou de sociedade. Uma mulher estará envolvida e pode ser o motivo de discórdia.

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes seu signo. Parece que você vai se dar bem com seu amor! Tudo indica que haverá muito romance, inclusive com flores (não se esqueça de ser bastante romântico(a). Você mulher, pode dar flores para homem também. Nós gostamos!

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

Fleury Gerolamo Ceraso é Psicanalista Clinico e Astrólogo Clínico

Contato: 99736-2901 (WhatsApp).

E-mail: fleury.ceraso@gmail.com

Facebook: Fleury Ceraso

Astrologia Energética

Facebook – https://www.facebook.com/groups/2251042145225431/

