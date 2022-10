Horóscopo – período de 21 a 30 de outubro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos com possíveis ansiedades de usar o dinheiro do casal ou da sociedade num suposto ótimo negócio. Como Netuno está envolvido num aspecto bem difícil, é prudente esperar um pouco e observar atentamente. Evite a impulsividade marciana!

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Escorpião conjunto ao Sol. Precisa tomar cuidado como lidar com objetos cortantes e perigosos. Evite confrontar pessoas pois será muito fácil arrumar inimigos ocultos (daqueles que não falam nada mas agem pelas costas).

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Libra. Mas seus aspectos estão bons de um lado e perigosos de outro. A localização é na área das amizades. Parece tudo bem com esposa e sócio(a) mas mostra perigo com irmãos e primos. Calma sem nervosismo.

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Escorpião saindo para Sagitário, uma Lua Nova e um Eclipse do Sol dia 25 às 07:48 no signo de Escorpião. Momento muito místico cheio de dogmas e mistérios contados em volta da fogueira! Vai ler muita coisas no sites das fofocas. Acredite se quiser!

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Escorpião vai participar de um Eclipse dia 25 às 07:40. Sem aspectos significativos o que vale é pelo Eclipse que vai ocorrer numa área de muita energia. Compete a nós dosar essa energia e a canalizar para algo construtivo.

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Libra. Mas seus aspectos estão bons de um lado e perigoso de outro. Normalmente o nativo de Virgem age com precaução ao tratar assuntos de família. Neste caso envolvidos irmãos e primos, eventualmente um vizinho(a) chato.

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Escorpião conjunto ao Sol. Para o Libriano(a), esta configuração envolve a primeira casa após seu signo. O que ficará em destaque será a personalidade…mas não brigue de jeito nenhum!

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos com possíveis alterações no dinheiro do casal e dos sócios. Netuno, envolvido, sugere que pode haver confusão de como gerenciar o dinheiro. Por precaução não faça nada que pareça muito vantajoso, Netuno cria ilusões!

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, entrou no signo de Peixes que é o regente tradicional de Peixes. Isto indica que no próximo ano estará em Peixes, oque é muito bom. Vai fazer conjunção com Netuno o regente moderno de Peixes nos próximos dias. Bom momento para namorar! (Ainda dura uma semana! Aja folego!)

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no signo de Aquário. Ainda recebendo energia negativa de Urano que quer a toda força que você introduza modificações onde não gosta de mexer…a família! Como ai é o reduto dos pais, você não quer mexer. Espere que logo Urano vai passear para outras bandas.

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro (7 anos em cada signo – já está 3!). Está cutucando Saturno para que faça modificações na área da família. Mas Urano está na área da saúde que pode complicar os ossos e joelhos.

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes. Com aspectos desafiante de Marte, fazendo conjunção com seu regente tradicional e velho amigo Júpiter. Até não ter sido desencoberto Netuno, Júpiter reinava com muita alegria em Peixes…mas Netuno veio para dar uma sombra…

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

