Horóscopo – período de 19 a 25 de setembro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos e no decanato de Vênus. Uma mulher de idade poderá interferir no seu asamento ou sociedade. Ela e conhecida mas pode ser uma pessoa que gosta de interferir e normalmente causa desarmonia. Melhor solução: não dê bola!!

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Virgem, no decanato de Vênus. Poderá sentir um certo desconforto com sua carreira/profissão. Mas será passageiro e sem maiores consequências se evitar discussões que só irão piorara a situação.

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Libra. Muito bem posicionado, pode ajudar muito você nos estudos, nos escritos, redação e até começar a escrever um livro. Momento agradável com irmãos e primos. Aquele vizinho esquisito vai ficar mais amigo! (kkkk)

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Leão. Este momento, (Lua passa depressa!), poderá gerar certa ansiedade por sugerir modificações importantes e positivas nos contatos com estrangeiros e com coisas ligadas a justiça. Mas como está positivo, vai em frente com tranquilidade! Uma Lua Nova vai acontecer no dia 25 as 18:54 no signo de Libra.

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Virgem, em aspectos múltiplos. Mas de qualquer forma, tirando a possibilidade de uma ilusão sobre finanças, do casal ou sócio(a), tudo vai correr muito bem. Seja sempre muito positivo, mantendo as características leoninas!!

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Libra. E vai favorecer muito seu trabalho diário, com colegas, patrão haverá muita harmonia. Também está muito favorável escritos em geral, bem como negociações comerciais. Muito bons negócios com a Roda da Fortuna conjunta!

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Virgem. Sua personalidade estará em alta e com forte apelo de carisma e cheirando a sucesso. Mantenha a calma, mesmo quando provocado(a) e não discuta pois mais que fique chocado com a conversa que vier.

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos. E o que se espera pode ser uma nova sociedade que trabalhará para contatar autoridades em busca de contratos de serviço. É provável que seja uma mulher e que tenha muita experiência em contatos públicos.

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está no signo de Áries. Recomenda-se muita cautela como lidar com valores, seja para comprar algo – aparentemente vantajoso – ou para investimentos com dinheiro do casal ou da sociedade. Aguarde momento mais oportuno, quando estabilizar mercado internacional.

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no signo de Aquário. Vai aparecer uma certa insatisfação na área da sociedade e do casamento. Apesar de o apelo para mudar algo, vai sentir que as coisas estão “trancadas”. Dê um tempo, nas modificações mais profundas, para ganhar mais espaço.

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro. Um pouco aborrecido pois Saturno não sai do pé dele. Mas os contatos com o exterior continuam abertos. Fique segurando algum processo judicial por mais um tempo, se não for extremamente urgente. Assuntos comerciais numa boa!

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes seu signo. Nesta semana ele resolveu atiçar você a gastar aquela grana guardada para emergências. Não caia nesta onda. Procure tocar a vida da maneira mais espartana possível pois logo vai ficar numa situação muito boa.

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

Fleury Gerolamo Ceraso é Psicanalista Clinico e Astrólogo Clínico

Contato: 99736-2901 (WhatsApp).

E-mail: fleury.ceraso@gmail.com

Facebook: Fleury Ceraso

Astrologia Energética

Facebook – https://www.facebook.com/groups/2251042145225431/

