Horóscopo – período de 14 a 23 de outubro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos com possíveis modificações na sua profissão ou carreira. Seria muito bom para você não criar nada de novo e fique atento(a) se alguma ideia revolucionária aparecer – fria não faça nada nesta semana deixa “o barco correr suave”

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Libra. Vai receber dinheiro inesperado vindo do seu trabalho. Pode ser aumento de salário como também algum prêmio. Será muito positivo para sua imagem pessoal e profissional.

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Libra. Com aspectos muito bons indicando que pode fazer um bom negócio, pois o lucro está garantido. Se concentre em tecnologia e em pessoa de mais idade. Você passa por excelente momento econômico.

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Leão, uma Lua Quarto Minguante no dia17 ás 14:15 no signo de Câncer, seu signo. Momento fantástico. Aspectos excelentes prometem uma semana grandiosa. Será muito rentável tanto profissional como financeiramente.

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Libra. Momento que será ocupado lidando com finanças mas que vai valer a pena. Evite negócios arriscados e impulsividade. Poderá fazer aquele negócio de venda sem problema.

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Libra. Com aspectos muito bons e você será ajudado(a) na sua área profissional por uma pessoa de idade que aprecia seu trabalho. Receberá elogios e até será possível uma promoção.

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Libra. Encostado na Roda da Fortuna e promete bons rendimentos financeiros se observar certa cautela sem impulsividade. Vocẽ estará muito competitivo e pode estragar a boa oportunidade. Fique na sua!

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos com possíveis modificações na sua profissão ou carreira. Poderá ser seu sócio(a) que fará a diferença. Antes de atender sua sugestão discuta várias alternativas possíveis em torno do tema.

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está entrando no signo de Peixes que é o regente tradicional de peixes. Isto indica que no próximo ano estará em Peixes, oque é muito bom. Vai fazer conjunção com Netuno o regente moderno de Peixes nos próximos dias. Excelente momento para curtir seu amor!

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no signo de Aquário. Estará criando momentos excepcionais no seu trabalho, seja ganhando mais salário, seja sendo premiado pela sua chefia. O relacionamento com empregados, se você for patrão será excelente. Ótimos resultados.

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro (7 anos em cada signo – já está 3!). Em conjunção com a Cabeça do Dragão (Nodo Norte Lunar) pode significar necessidade de rever sua missão para esta vida. Alguma pendência precisa ser resolvida.

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes. Com aspectos desafiantes com Plutão e Marte, ambos regentes de Escorpião. Poderá significar que algo muito misterioso e oculto até então será descoberto e exposto ao julgamento de uma pessoa do casal.

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

Fleury Gerolamo Ceraso é Psicanalista Clinico e Astrólogo Clínico

Contato: 99736-2901 (WhatsApp).

E-mail: fleury.ceraso@gmail.com

Facebook: Fleury Ceraso

Astrologia Energética

Facebook – https://www.facebook.com/groups/2251042145225431/

