Horóscopo – período de 12 a 18 de setembro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos e no decanato de Vênus. Sua personalidade e sua forma mais brilhante estará em evidencia. Não se afobe por nada e procura vivenciar o momento com calma. Poderá estar envolvida uma pessoa de autoridade.

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Virgem, no decanato de Saturno. Evite a todo custo atritos com a família e com seu lar. Algumas mudanças podem incomodar, mas às vezes são necessárias, mesmo quando causam desconforto no momento.

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Libra, no decanato de Vênus. Evite se iludir com ganhos de investimentos fáceis. Não existe facilidade em ganhar honestamente dinheiro. Evite atritos desnecessários com os filhos e com namorado(a).

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Touro, no decanato de Saturno. Lua Quarto Minguante em Gêmeos, no dia 17 às 18:51. Bastante pressão será dada a sua área profissional e carreira. Coisas boas e outras mas salgadas! Mas em geral será positivo para vocẽ.

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Virgem decanato de Vênus. A sua casa, seu lar estarão em evidência nesta semana. Mas temos a Roda da Fortuna junto ao seu Sol, o que vai garantir bons fluidos durante o período.

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Libra, no decanato de Vênus. Não discuta com ninguém. Mantenha a sua calma e será uma grande vitória no final. Apesar da grande ilusão não se deixe influenciar por falatórios falsos.

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Virgem, no decanato de Saturno. Quando Marte está envolvido, será prudente não correr riscos desnecessários. Evite a velocidade no trânsito e lugares de perigo. Logo passa e ai vai poder respirar!

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos e no decanato de Vênus. Plutão regente moderno, está em Capricórnio no decanato de Mercúrio.(Vai ficar ai muito tempo!). Sua intuição estará em alta e voltada para fatos religiosos e misticos. Algum segredo aparecerá na família.

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está no signo de Áries decanato de Marte. A grande atração será sua participação em clubes associações e palanques políticos. Será uma boa chance de fazer boas amizades.

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no decanato de Vênus no signo de Aquário. Segure a barra profissional pois pode estar com chances de haver modificações importantes. Podem não ser negativas mas podem incomodar.

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro e decanato de Mercúrio. Sua personalidade, sua maneira de se apresentar diante das pessoas, estará em grande evidencia. Como os holofotes estarão sobre você, policie todas as suas ações.

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes seu signo no decanato de Marte. Suas amizades serão questionadas e novas surgirão para ajudar na sua vida profissional e com fatos que virão do estrangeiro. Siga sua fabulosa intuição!

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

Fleury Gerolamo Ceraso é Psicanalista Clinico e Astrólogo Clínico

Contato: 99736-2901 (WhatsApp).

E-mail: fleury.ceraso@gmail.com

Facebook: Fleury Ceraso

Astrologia Energética

Facebook – https://www.facebook.com/groups/2251042145225431/

