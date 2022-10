Horóscopo – período de 10 a 16 de outubro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos e na área econômica. Pode acontecer duas coisas: gastar sem pensar ou muito iludido(a) o que pode acontecer devido um aspecto difícil com Netuno. Ou segunda coisa: um golpe de sorte devido um ótimo aspecto com a Roda da Fortuna.

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Libra. Um pensamento pode passar pela sua cabeça: queria viajar para o exterior, de preferência com meu namorado(a), quem romanticamente pode oferecer suas aspirações de romantismo. A viagem seria para locais românticos, claro!!

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Libra. Vai balançar suas amizades. Muito cuidado com fofocas maldosas. Não se enerve pois fofocas são folhas ao vento logo serão desmentidas e será bom para você. Quando alguém nos calunia e é provada que é falsidade, nós ganhamos mais.

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Touro, entrou dia 10. Dia 13 entra em Gêmeos e no dia 15 entra no seu signo, Câncer. Premiada com excelentes aspectos, vai proporcionar entrada de dinheiro para o casal ou a sociedade. Será aparentemente um bom negócio a ser realizado.

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Libra. Pedindo para que você se divirta um pouco, seja só ou com amorada e ou filhos. Pode fazer um jogos em muitos riscos, pois terá mais chances de ganhar. Momentos felizes e descontraídos. Aproveite!

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Libra e está preocupado com algum processo na justiça e com possíveis ações desleais dos amigos. Mas fique tranquilo(a) pois a Lua vai dar muito romantismo e paz. Como preocupação “é seu nome do meio” aprenda a se livrar dela e viva feliz!

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Libra. Encostado na Roda da Fortuna, pede para você sair e se divertir um pouco. Momento com certo romantismo muito indicado para namorar. Passeios ao ar livre poderão ser muito restauradores.

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos. Plutão o moderno regente está no signo de Capricórnio e vai ficar ai uma eternidade! Recomendo cautela ao lidar com dinheiro e não se iludir com oferta tentadora…é fria! Economize e verá o bonito dinheirinho piscando para você!

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está no signo de Áries. E no decanato de Áries – Marte! Dois signos de fogos juntos que por causa de um amigo metido a esperto, vai criar um momento tenso entre vocẽ e alguma pessoa. Não se preocupe será desmascarado esse intruso!

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no signo de Aquário, e numa boa posição para viajar ao exterior, ganhar processos na justiça e aproveitar para se divertir, pois afina na sua forma rígida de ser, nunca relaxa! Aproveite a boa maré e brinque com as crianças!

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro (anos ai). Brigando com Saturno, “briga de compadres,” pede para descansar e relaxar o máximo possível. É provável que venha ajudar alguém muito doente. Não se negue, nesse ato descobrirá algo muito importante para sua vida

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes. O aspecto mais forte é com Plutão e é muito bom. A primeira vista indica que você através da sua profissão ou contato com pessoa influente, conseguirá um dinheiro inesperado. Procure fique calmo(a) e não force nada. Deixe acontecer suavemente!

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

Fleury Gerolamo Ceraso é Psicanalista Clinico e Astrólogo Clínico

Contato: 99736-2901 (WhatsApp).

E-mail: fleury.ceraso@gmail.com

Facebook: Fleury Ceraso

Astrologia Energética

Facebook – https://www.facebook.com/groups/2251042145225431/

Siga o Rnews nas redes sociais