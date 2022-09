Horóscopo – período de 03 a 09 de outubro 2022

ÁRIES: nascidos de 21 março a 19 abril

Marte está no signo de Gêmeos mas será muito difícil pensar profundamente em algum assunto complicado. Procure se distrair, passear e ficar mais tempo junto a natureza. Certos momentos de reflexão e meditação são importantes e necessários.

TOURO: nascidos de 20 abril a 20 maio

Seu regente Vênus, está em Libra. Aspectos positivos indicam ótimos momentos para namorar, passear com os filhos e até fazer um joguinho…sem arriscar muito. O dinheiro vai chegar e não deve gastar. Economize pois vai precisar para realizar um ótimo negócio!

GÊMEOS: nascidos de 21 maio a 21 junho

Seu regente Mercúrio está em Virgem. Não está ajudando em nada sua vida conjugal ou societária. Se começar a discutir vai pegar fogo e depois vai se arrepender. Procure ser conciliador… você pode estar dizendo – eu sempre sou! Seja mais uma vez!

CÂNCER: nascidos de 22 junho a 22 julho

Lua em Aquário. Será Lua Cheia no dia 9 outubro às 17:54, no signo de Áries. Momento fantástico para você. Será pedido que faça certas mudanças na sua rotina e elas serão muito positivas. A família está pedindo mais atenção da sua parte!

LEÃO: nascidos de 23 julho a 22 agosto

Sol – seu regente – no signo de Libra, Irá fazer junto a sua amada a Lua, uma festa de Lua Cheia no dia 9. Faça uma meditação e aproveite para fazer aquele pedido que está preso na garganta. Lua Cheia é muito poderosa e você também!!!

VIRGEM: nascidos de 23 agosto a 22 setembro

Seu regente Mercúrio está em Virgem e está preocupado com as finanças do casal ou da sociedade/empresa. Forte intuição baterá na sua mente. Procure analisar cuidadosamente pois pode ser uma grande solução para os problemas no momento.

LIBRA: nascidos de 23 setembro a 22 outubro

Seu regente Vênus, está em Libra. Juntinho ao Sol, pode ser que você esteja almejando uma viagem longa…talvez ao exterior. Momento muito favorável pois nessa viagem poderá encontrar alguém… no mínimo interessante – se me entende!

ESCORPIÃO: nascidos de 23 outubro a 21 novembro

Marte está no signo de Gêmeos. Plutão o moderno regente está no signo de Capricórnio e vai ficar ai uma eternidade! Mas, vai proporcionar muitas intuições. Precisa de algum tipo de verificação. Não saia por ai gritando às pessoas fatos ainda obscuros. Bom para namorar!

SAGITÁRIO: nascidos de 22 novembro a 21 dezembro

Seu regente, Júpiter, está no signo de Áries, companheiro do tipo Fogo. Será um momento que vai durar certo tempo, onde será preciso segurar a impulsividade. Duas coisas podem suceder – Ganhar muita grana ou gastar mais que devia. O que vai escolher?

CAPRICÓRNIO: nascidos de 22 dezembro a 19 janeiro

Seu regente Saturno está no signo de Aquário, “e dai não saio e ninguém me tira”. Vai dar à sua personalidade um certo toque austero, cenho cerrado. Procure ser simpático(a) ao seu redor pois será importante para não ganhar apelidos desagradáveis!

AQUÁRIO: nascidos de 20 janeiro a 18 fevereiro

Urano seu regente no signo de Touro (anos ai). Ele faz aspecto com Saturno na área da personalidade e da aparência. Na realidade está dando um toque diferente na sua casa – família. Isto é muito interessante pois normalmente este ponto fica no esquecimento e logo vem uma cacetada do Karma para lembrar-nos da importância do Lar.

PEIXES: nascidos de 19 fevereiro a 20 março

Seu regente Netuno em Peixes. Tirou os sapatos e pôs as pernas para cima. Como agora ficou apurado com falta de grana, está preocupado e está chacoalhando tudo para ver se arruma a casa. Neste caso, rei da ilusão, não adiante sonhar…tem que sair no braço!

Até a próxima semana! Boa sorte!

Observação.

Este horóscopo é um simples indicador genérico de eventos. Nunca substituirá um Mapa Astral executado por astrólogo competente. Este sim cobrirá totalmente sua personalidade e lhe dará uma visão ampliada dos seus potenciais ainda não descobertos e livrar de bloqueios psicológicos que possam existir e, que estejam impedindo seu desenvolvimento em várias áreas da sua vida.

