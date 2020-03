Hora do planeta será digital em 2020

Este ano, priorizando o cuidado com a saúde da população brasileira e em cooperação com toda sociedade para evitar o aumento no contágio do coronavírus, o WWF-Brasil promoveu mudanças na organização evento e recomenda que todos privilegiem a participação de forma digital.

Para isso, foi incentivado a substituição dos eventos físicos por um conjunto de atividades e manifestações online, que recebeu o nome de Festival Digital Hora do Planeta 2020 – Use Sua Voz Pela Natureza.

Conhecida pela ação de apagar as luzes de monumentos, fachadas, prédios públicos e outros pontos de interesse por sessenta minutos, a Hora do Planeta existe desde 2007 e traz como mensagem a urgência na proteção da natureza.

Queremos encher as varandas e janelas das nossas vilas e cidades com milhares de brilhos para recordar que ali, onde estamos, este ano em casa (#Fique em Casa), todas as pessoas estão conectadas e conscientes da necessidade de cuidar da casa de todos: A Terra”, é a mensagem da organização WWF.