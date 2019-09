Honor 9X, celular que virou febre e fenômeno de venda

O smartphone da subsidiária da Huawei se destaca pela câmera deslizante, que oculta o sensor de selfies e entrega uma tela quase sem bordas na porção frontal.

O grande sucesso dos aparçhos da Honor continua a ser uma das principais “armas” no principal objetivo da Huawei, que é tornar-se a maior fabricante de smartphones do mundo.

O Honor continua a ser a principal rival da Xiaomi e Realme na China. Os dois smartphones foram lançados como principais rivais do extremamente popular Redmi K20 e K20 Pro, assim como do Realme X. Todos estes smartphones conseguiram um grande sucesso por lá, mas as ofertas da Honor continuam a não dar chance à concorrência.

Preço, disponibilidade e cores

A novidade foi anunciada da China em julho de 2019. Mas o Honor 9X chegou oficialmente ao mercado chinês, um mês depois, em agosto deste ano. Sem previsão de lançamento no Brasil, o smartphone é uma opção para aqueles que estão com viagem marcada para o exterior, para trazê-lo na bagagem. Só assim é possível adquirir um, já que a importação via Correios é proibida.

Atualmente, estão disponíveis cinco variantes do aparelho. O preço sugerido dele é de a partir de 1.399 yuans, cerca de R$ 660 em conversão direta. Na parte da memória o Honor 9X conta com 4 ou 6 GB de RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento. Já o Honor 9X Pro inclui 8 GB de RAM com 128 ou 256 GB de memória interna, ambos os modelos contam com suporte à expansão via microSD.

Além da sua relação preço/qualidade, um dos pontos de destaque destes smartphones é o seu design, chegando disponíveis em diversas cores. O Honor 9X chega em Phantom Blue, Flame Red e Magic Night Black, enquanto a variante Pro está disponível em Phantom Blue e Magic Night Black.

Tela e design

Um dos grandes destaques do celular é sua câmera frontal. Por aqui, caso seja vendido, vai fazer muito sucesso por conta das selfies, febre entre os brasileiros na hora de registrar um momento, passeio, presença em festas e viagens.

O sensor do Honor 9X fica alocado em uma base mecânica em forma de pop-up, que desliza e oculta o conjunto fotográfico quando não está em uso. Isto possibilita uma frontal quase sem bordas, da mesma forma como acontece com o Xiaomi Mi 9T, Galaxy A80, OnePlus 7 Pro, entre outros com a tecnologia de câmera deslizante.

Ele não tem uma tela grande, mas o tamanho agrada. O painel conta com 6,59 polegadas e resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels), que resulta em uma densidade de 391 pixels por polegada (ppi). A expectativa é de que o smartphone reproduza imagens de alta qualidade.

As dimensões são de 163,1 x 77,2 x 8,8 mm e pesa 206 gramas. O padrão em forma de X na parte traseira do smartphone é sem dúvida muito atrativo. Destaca-se ainda o sensor de impressões digitais montado na lateral.

Câmeras

Por falar em câmeras, sistema é duplo no celular chinês. O smartphone conta com um sensor de 48 megapixels, com abertura de f/1.8, e um auxiliar de 2 MP, para fotos com o popular Modo Retrato. Para selfies, a câmera deslizante tem 16 MP.

O Honor 9X Pro tem um sistema de câmera tripla montado na vertical na parte traseira. Destaque para o sensor principal de 48 megapixéis com abertura f / 1.8. Temos ainda uma lente super grande angular de 8 megapixels e um sensor de 2 megapixels para os efeitos de profundidade. O smartphone aposta também numa câmara de 16 megapixels para capturar selfies.

Para garantir boas fotografias, a Honor incluiu características muito interessantes ao nível da câmera. Assim temos um algoritmo especial para capturar fotos brilhantes no escuro, HDR, estabilização de vídeo com inteligência artificial e modo de beleza também assistido por IA para a câmera frontal.

Ficha técnica

Para quem busca um celular com desempenho no dia a dia, ele é muito recomendado, pois sua ficha técnica impressiona e pode garantir bons resultados.

Entre as especificações estão o processador Kirin 810, chip octa-core com velocidade de até 2,27 GHz, e memória RAM de 4 GB ou 6 GB. Quanto ao armazenamento, são duas opções, de 64 GB e 128 GB, com suporte a cartão de memória.

Em termos de bateria, o smartphone possui componente de 4.000 mAh. A expectativa é de que o Honor 9X passe um dia inteiro longe das tomadas.

Sistema operacional

O Honor 9X chega ao consumidor com Android 9 (Pie) já instalado. Tal como outros celulares da marca, o sistema conta com personalizações e apps próprios da fabricante. Entre os recursos extras estão o leitor de impressões digitais, posicionado na lateral do smartphone.

Ficha técnica completa