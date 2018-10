Honda XRE 190 continua versátil e ganha novas cores

Em sua versão 2019, as novidades ficam para as novas cores laranja e vermelho pérola, além da manutenção do prata fosco.

Preço da XRE

A XRE 190 é vendida nas concessionárias Honda por R$ 13.760,00. A motocicleta, com as novidades inseridas, estará disponível para compra partir deste mês. A base de valor é o Estado de São Paulo e não estão inclusas as despesas com frete/seguro.

Uma moto de status

Por ser inspirada na XRE300, a moto exibe um caráter próprio. Embora um pouco maior que as motos de entrada da Honda, a XRE 190 é uma motocicleta ideal para iniciantes e também para motociclistas mais experientes, que enxergam nela uma escolha essencial, síntese perfeita entre as qualidades de uma moto pequena e capacidades de um modelo de cilindrada maior.

Para quem utiliza a motocicleta para trabalhar, ela é excelente em deslocamentos urbanos por ter agilidade superior e facilidade de pilotagem que a tornam praticamente imbatível. O modelo se sai bem também em vias expressas e trechos rodoviários, se destacando pela boa reserva de potência enquanto que nos terrenos com pavimentação ruim exibe a competência de uma verdadeira off-road.

Ponto em comum em todas estas condições de uso, a segurança superior, robustez e a notória economia de combustível, são outros detalhes que merecem nota 10.

Motor fantástico e freio ABS

Outro atributo que merece evidência na XRE190 é o motor, um monocilíndrico arrefecido a ar de 4 tempos, cujo comando único de válvulas no cabeçote (OHC – Overhead Camshaft) aciona balancins roletados, que proporcionam funcionamento suave e atrito reduzido. A capacidade cúbica é de 184,4 cm3 e o sistema de injeção de combustível é o consagrado PGM-FI (Programmed Fuel Injection) FlexOne, que permite o uso tanto de etanol como de gasolina.

O Motor Bicombustível 190cc da XRE 190 ABS é exclusivo na categoria e permite maior desempenho para a pilotagem. A potência máxima é praticamente igual com um ou outro combustível: 16,4 cv com etanol e 16,3 cv com gasolina, sempre a 8.500 rpm. O mesmo ocorre com o torque máximo, 1,66 kgf.m com etanol e 1,65 kgf.m com gasolina, a 6.000 rpm, além de peso seco de apenas 127kg, que garante uma relação peso-potência mais favorável. O câmbio é de cinco marchas, com relações estudadas para oferecer acelerações e retomadas rápidas.

O freio ABS aparece como grande diferencial da XRE190. Tudo em razão do sistema que atua apenas no disco da roda dianteira. Tal opção é a ideal em uma motocicleta que, como já assinalado, tem talento para rodar no asfalto e na terra: freadas fortes no asfalto seco ou molhado são mais seguras e proporcionam espaços de parada mais curtos por conta do ABS. O sistema antitravamento no freio dianteiro evita o bloqueio da roda numa frenagem mais forte.

Design e equipamentos com a marca Honda

O design da XRE300 agrega valor e oferece uma bem-vinda percepção de motocicleta de categoria superior, mesmo sendo menor.

O padrão pode ser confirmado com elementos de design como a elegante ponteira de escape e o conjunto de carenagens laterais do tanque – de 13,5 litros de capacidade. As formas angulosas da agressiva carenagem do farol valorizam o característico prolongamento inferior, o bico, espécie de “marca registrada” da família XRE.

Outros detalhes evidentes atribuem design superior com praticidade: bagageiro – preparado para instalação de baú – integrado à amplas alças laterais e o conjunto ótico posterior, com lanterna, suporte de placa e piscas elevados.

Uma modernidade inserida da XRE190 é o “QR CODE” na carenagem frontal, através do qual por intermédio de um smartphone é possível ter acesso ao manual do proprietário digitalizado e outros conteúdos (sugestão de roteiros, dicas de manutenção e etc..), e capítulo à parte merece também o painel, totalmente digital, dotado de marcador de combustível, contagiros, velocímetro, hodômetro total e parcial e das luzes-alerta.

Combinando com o espirito de aventura, a XRE 190 ABS tem um painel, totalmente digital, que permite ao piloto uma fácil visualização e leitura intuitiva da moto.

Destaque também para o par de rodas raiadas de aros com acabamento em cromo fumê, calçados com os pneus mistos Pirelli MT60.

A Honda XRE190 2019 será oferecida nas cores vermelho pérola, prata fosco e na inédita cor laranja.

Ficha técnica da XRE190

Motor: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar

Cilindrada: 184,4 cc

Potência Máxima: 16,3 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 16,4 cv a 8.500 rpm (Etanol)

Torque Máximo: 1,65 kgf.m a 6.000 rpm (Gasolina) / 1,66 kgf.m a 6.000 rpm (Etanol)

Transmissão: 5 Velocidades

Sistema de Partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 61,0 x 63,1 mm

Relação de Compressão: 9,5:1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina e/ou Etanol

Tanque de Combustível: 13,5 litros

Óleo do Motor: 1,2 litro