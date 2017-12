Honda Fit 2018 automático tem preço justo

Preço do Honda Fit

Para quem encara o câmbio manual, o modelo de entrada é o DX, que tem preço aproximado em R$ 58,700.

Se você quer um câmbio automático, mas a grana está curta, a opção é o Personal, ele tem preço próximo aos R$ 68.700.

Agora, se você procura um modelo completo, topo de linha, com motor em alumínio 1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne, a melhor opção é o Honda Fit EXL, ele tem preço aproximado em R$ 80,900.

O Honda Fit 2018 chega ao mercado em cinco versões – DX, LX, EX e EXL, além da nova versão Personal. São oferecidas transmissões manual na versão DX e CVT nas demais – com simulação de sete marchas nas versões EX e EXL.

Novo Honda Fit 2018

O conceito Crossfade Monoform, que marca a terceira geração do Honda Fit, recebeu importantes aprimoramentos para o modelo 2018. O modelo traz novos para-choques de desenho mais encorpado, grade frontal redesenhada, bem como novos faróis e lanternas.

O Fit passa a trazer luzes de rodagem diurnas em LED, que mudam de posição de acordo com sua versão: nos modelos DX, LX e EX, são localizadas na parte inferior do para-choque ? de série no EX e disponível como acessório para as versões DX e LX -, enquanto a EXL traz o sistema de iluminação integrado aos faróis Full LED, exclusivos da versão, que permitem uma visibilidade superior à noite e mais requinte ao modelo.

As inéditas lanternas com iluminação em LED também acendem na região das colunas traseiras, aumentando ainda mais a visibilidade e a segurança e são item de série em todas as versões. Essas novas lanternas oferecem o sistema de sinalização em frenagens de emergência ESS (Emergency Stop Signal) que, em frenagens bruscas, piscam automaticamente e de forma rápida e intermitente para alertar o condutor que vem atrás, minimizando o risco de colisões traseiras.

As versões DX e LX adotam rodas de liga leve de 15 polegadas, com desenhos diferenciados, enquanto as versões EX e EXL recebem rodas de 16 polegadas com novo acabamento escurecido. Palhetas de limpadores do para-brisa do tipo flat blade são de série em todas as versões, mais aerodinâmicas, de design mais limpo e de maior funcionalidade.

Mais completo

Completo desde as versões iniciais, o Honda Fit 2018 oferece de série ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos em todas as portas, regulagens de altura e profundidade da coluna de direção, além de variados porta-objetos espalhados pelo interior, dentre outros equipamentos.

A versão EXL passa a oferecer uma nova central multimídia de sete polegadas que traz navegador integrado e conectividade com o sistema Apple CarPlay e Android Auto. De fácil operação, a nova central multimídia traz manuseio semelhante ao de um tablet, permitindo a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação nativo, ou do Waze (por meio do Android Auto) além de permitir a reprodução de música via Bluetooth, por dispositivos portáteis, ou de serviços de streaming (via conexões Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay).

Esse sistema de áudio vem ainda com navegador integrado e a visualização da câmera de ré com três ângulos de visão e indicação de distância por cores, com indicação de ponto máximo para abertura do porta-malas. Nesta versão, o sistema de áudio traz dois tweeters nas colunas frontais, enquanto o volante traz comando de voz, para operação das funcionalidades dos sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

Outra novidade desta versão é a adoção de retrovisores externos rebatíveis eletricamente.

Além disso, as versões EX e EXL incorporam novidades como ar condicionado digital automático, com painel touchscreen para regulagem de temperatura e intensidade. Essas versões recebem ainda um descansa-braço central com revestimento em couro, volante com paddle-shifts e vidros elétricos com função um toque para motorista e passageiro da frente.

O Fit EX CVT, por sua vez adota o mesmo painel Bluemeter da versão top de linha EXL, setas nos retrovisores externos e volante revestido em couro com controles do piloto automático (Cruise Control). O sistema de áudio desta versão é composto por rádio AM/FM e CD player com visor LCD de 5”, Bluetooth, câmera de ré com três ângulos de visão (panorâmica, normal e superior), entradas auxiliares e USB. O sistema HFT (Hands Free Telephone), posicionado junto ao volante, possibilita o atendimento de uma ligação por meio da conexão sem fio juntamente com a função de viva-voz. Todas as versões com bancos de tecido ganham uma nova padronagem para a linha 2018, enquanto a versão EXL traz bancos revestidos em couro.

A versão LX agrega novos os faróis de neblina, enquanto a DX incorpora o banco do motorista com regulagem de altura de série.

Tanto a versão DX como a LX trazem sistema de áudio AM/FM 2DIN com Bluetooth e entrada USB. A configuração LX, ainda agrega acabamento do painel, portas e volante na cor prata, controle de áudio no volante e painel de instrumentos azul e branco.

O Honda Fit traz ainda diferenciais únicos em seu segmento, como o aproveitamento do espaço interno, com o tanque de combustível na posição central, e o exclusivo sistema de configuração modular dos bancos nas versões LX, EX e EXL. A tecnologia permite diversas configurações para acomodação de objetos longos e altos, além do modo Refresh, onde o encosto dianteiro alinha-se ao assento traseiro, em um encaixe que aumenta a capacidade de acondicionamento do veículo.