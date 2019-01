Honda Elite 125 é a novidade entre scooters

Eficiência, qualidade e equipamento

Impactante no design e requintada pelo padrão superior de equipamentos e caraterísticas técnicas, chama a atenção sua parte frontal, onde o destaque é o grupo ótico iluminado por LED.

Outro item de destaque e tecnologia aplicada vem do painel de instrumentos, dominado pela tela circular em LCD com velocímetro digital, hodômetro total, indicador de nível do combustível e relógio. Complementam o painel áreas laterais ao instrumento principal, que agrupam as diversas luzes-alerta, formando um conjunto ao mesmo tempo eficiente quanto à informação e visualização, diurna ou noturna.



Importantes detalhes mostram a praticidade aplicada ao design da Elite 125. Entre eles estão os amplos porta-objetos posicionados na face posterior do escudo frontal, que ainda recebeu um prático gancho para sacolas e mochilas, que garantem abrigo seguro entre as pernas do condutor sem que isso interfira na pilotagem. Outro aspecto importante é o assoalho plano com dimensões que facilitam o transporte de carga e posicionamento dos pés do piloto.

Característica padrão das scooter é o versátil compartimento sob o assento. Na Elite 125 o acesso ocorre de maneira prática, através da chave de ignição, que permite acesso descomplicado não apenas ao espaço – que pode abrigar um capacete aberto – como também ao bocal de abastecimento de combustível.

A capacidade de seu tanque de combustível é de 6,4 litros, o que proporciona grande autonomia. O banco de dois níveis, situado a apenas 772 mm do solo, oferece uma confortante sensação de domínio do veículo, além de facilitar a condução em baixa velocidade e nas manobras.

O estudo ergonômico aplicado à Elite 125 é responsável pelo conforto oferecido aos condutores de diferentes biotipos e também ao passageiro, que dispõe de uma generosa porção do assento, bons encaixes para os pés, além de alça na rabeta. Tal item se revela útil tanto no aspecto da segurança, para o apoio das mãos do passageiro, como nas operações de estacionamento, também ajudadas pela presença de dois cavaletes, o central e o lateral.

Segurança e tecnologia, frenagem combinada e acelerações rápidas

A Elite 125 é dotada de chassi de tubos de aço tipo underbone e conta com um eficiente conjunto de suspensões. À frente, o garfo telescópico com curso de 90 mm está associado a uma roda de 12 polegadas com pneu de medida 90/90-12. Atrás, o sistema de monoamortecedor tem regulagem na carga da mola, curso de 70 mm e conta com pneu medida 100/90-10.

O freio a disco dianteiro de 190 mm de diâmetro e o freio a tambor traseiro de 130 mm de diâmetro se valem do sistema CBS – Combined Brake System, que garante frenagens mais seguras e em espaços menores por conta da ação frenante ocorrer em ambas rodas quando o condutor atua na alavanca de freio à esquerda do guidão. À alavanca direita cabe somente a atuação no freio dianteiro. Trata-se de um sistema eficaz e a de manutenção simples.



Quanto à motorização, a Elite 125 conta com um inédito motor de 124,9 cm3, monocilíndrico, 4 tempos OHC, a gasolina com arrefecimento a ar forçado por ventoinha e partida elétrica. Alimentado pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI, tem potência máxima de 9,34 cv a 7.500 rpm e torque máximo de 1,05 kgf.m a 6.000 rpm (maior da categoria), torque este responsável pelas acelerações e retomadas de velocidade vigorosas. Parceira perfeita entre o moderno motor da Elite 125 é a transmissão automática CVT, que requer manutenção mínima e oferece praticidade máxima.

Sucesso em diversos países de diferentes continentes, a Honda Elite 125 é uma scooter moderna, segura, econômica e que incorpora o que de melhor existe em termos de tecnologia. Prática para o uso no dia-a-dia, é o veículo ideal para driblar os congestionamentos nas grandes cidades e também para uso nos mais variados tipos de percursos urbanos. O excelente desempenho de seu motor aliado à estabilidade superior oferecida pelo conjunto chassi-suspensões, e à frenagem segura, fazem dela a melhor opção para o ingresso no mundo das scooters.

Com três anos de garantia mais sete trocas de óleo gratuitas, a Honda Elite 125 será oferecida nas cores vermelho perolizado, azul claro perolizado, branco e preto. A chegada às concessionárias Honda está prevista para a segunda quinzena de dezembro de 2018 com preço público sugerido de R$ 8.250,00, base Estado de São Paulo, não inclusas as despesas com frete/seguro.