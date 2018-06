Honda derruba o preço da NC 750X

A moto chegou ao Brasil no fim de 2012 e em 2015 recebeu uma mudança pontual. O motor passou de 670 para 745 cm³ e a moto recebeu retoques visuais e no painel. Naquela ocasião, a motocicleta ficou devendo maior arrojo visual, mas que foi resolvido nesta nova geração. A NC vendida apenas com freios ABS, recebeu ainda luxos e aprimoramentos.

Além da redução de valor, a Honda inovou pelos predicados comuns a um scooter. Um exemplo do amplo bagageiro com capacidade para 22l que permite acomodar o capacete fechado, o manual do proprietário, o kit de ferramentas e muito mais disposto onde fica o tanque e da economia de combustível. Rodando sem muita pressa, a NC é uma grandona que pode passar de 30 km/litro, devido ao motor de alto torque e baixa rotação que deriva do usado pelo Fit 1.5.

Quando o assunto é andar, a máquina se mostra suave. Com 745 cm³, a moto oferece bastante força em baixas rotações, com o corte eletrônico da injeção a 6.800 rpm. O motor é um dois cilindros paralelos dispostos 62º à frente, um comando para oito válvulas e um compacto sistema de refrigeração líquida.

ParaA Honda oferece garantia de três anos e o “Honda Assistance 24h”, que garante assistência durante todo o período de vigência da garantia em território brasileiro, assim como na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai.

Dê seu próprio toque de estilo a NC 750X. O painel de instrumentos agora conta com a nova função ECO, que além de auxiliar o piloto a reduzir o consumo do combustível, possibilita a personalização das cores emitidas. O painel também está com um LCD maior que melhora a visualização das informações da moto

Ficha técnica

Tipo: OHC, Dois Cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida

Cilindrada: 745 cc

Potência máxima: 54,5 cv a 6.250 rpm

Torque máximo: 6,94 kgf.m a 4.750 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 77,0 x 80,0 mm

Relação de Compressão: 10,7:1

Sistema de Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina

Dimensões

Comprimento x Largura x Altura: 2228 x 844 x 1353 mm

Distância entre eixos: 1534 mm

Distância mínima do solo: 164 mm

Altura do assento: 832 mm

Peso seco: 210 kg