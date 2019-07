Honda convoca para recall Accord, Civic, CR-V e Fit

De acordo com fabricante, em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa, situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado, poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo. Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.

A substituição do item é gratuita e deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada da marca a partir do dia 08 de julho.

Importante

Este chamamento abrange veículos já envolvidos em reparos anteriores, que foram convocados naquela ocasião devido a falhas decorrentes do processo produtivo. Já o chamamento atual possui como causa a degradação do componente químico dos insufladores após longos períodos, quando expostos às variações de umidade e temperatura.

Nem todos os automóveis compreendidos nos intervalos listados acima estão sujeitos ao reparo indicado na presente campanha, em razão dos chassis não serem sequenciais. Sendo assim, torna-se necessária a consulta dos clientes no site da marca – www.honda.com.br/recall – para a confirmação de eventuais pendências de recall.

O agendamento pode ser efetuado pelo mesmo endereço eletrônico ou pela Central de Atendimento no 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h e sábado, das 09h às 14h – horário de Brasília).

Para conferir os endereços das concessionárias Honda, acesse www.honda.com.br/concessionarias.