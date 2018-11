Honda Civic 2019 chega com a cor Azul Cósmico

Antes da nova cor, o sedã da Honda nos modelos EX e Sport, adotaram uma central multimídia desenvolvida no Brasil, que traz conectividade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Com isso, todas as versões do Civic passaram a trazer integração com a maioria dos smartphones disponíveis no mercado, permitindo uma condução mais segura e maior conectividade para o motorista.

Outras novidades que foram inseridas no início deste ano foram os sensores de estacionamento frontais e traseiros na versão EXL e retrovisores com novo acabamento Cristal Black perolizado no Sport – modelo esse que recebeu ainda novos revestimentos nos bancos. As versões Sport e EX receberam um quadro de instrumentos atualizado, com os indicadores de temperatura do motor e do nível de combustível com iluminação vermelha.

O motor 2.0 aspirado se mantém o mesmo, com até 155 cv e 19,5 kgfm de torque, ligado ao câmbio manual de seis marchas ou automático CVT com simulação de sete marchas. A Touring é a única com o 1.5 turbo a gasolina de 173 cv e 22,4 kgfm de torque.

Preços e versões

O sedan chega com nova cor e novos valores que foram reajustados entre R$ 2 mil e R$ 2,7 mil.

Civic Sport 2.0 MT5 – R$ 91.400

Civic Sport 2.0 CVT – R$ 98.900

Civic EX 2.0 CVT- R$ 102.400

Civic EXL 2.0 CVT- R$ 108.900

Civic Touring 1.5 CVT – R$ 127.600

Civic continua completo

O Honda Civic que está em sua décima geração continua sendo o sedã mais moderno do segmento. Recentemente, o premiado três volumes recebeu novos equipamentos de conforto e comodidade, tornando o modelo ainda mais completo e atraente para o consumidor.

Algumas das versões como a EXL, por exemplo, recebeu sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e novos acabamentos internos e retrovisores com pintura Cristal Black perolizada foram empregadas no modelo Sport.

A principal novidade, a nova central multimídia tem fácil operação e manuseio semelhante ao de um tablet, permitindo a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação do Waze (por meio do Android Auto), além da reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis, ou de serviços de streaming.

Essa central oferece a visualização da câmera de ré com três ângulos de visão e indicação de distância por cores, além de diversas possibilidades de regulagem de áudio, permitindo uma equalização adequada para cada estilo musical.

As versões EXL e Touring, por sua vez, seguem com a moderna central multimídia lançada com o modelo, que traz tela de sete polegadas sensível ao toque, navegador integrado e compatibilidade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

O modelo EXL recebeu sensores de estacionamento frontais e traseiros, que complementam o auxílio da câmera de ré em manobras, permitindo estacionar o Civic com mais facilidade em vagas estreitas. O sistema, o mesmo adotado na versão Touring, traz indicação visual da distância na central multimídia além de alertas sonoros que avisam a aproximação de objetos nas extremidades do veículo.

Já a versão Sport recebe mudanças externas e internas que valorizam ainda mais o seu perfil jovial. Os retrovisores ganham novo acabamento, com pintura Cristal Black perolizada, que acompanha o visual da grade frontal e das rodas de liga leve com acabamento escurecido.

As versões Sport e EX chegam com um quadro de instrumentos atualizado, com indicadores de temperatura do motor e do nível de combustível na cor vermelha.

O Honda Civic continua saindo de fábrica com ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função Brake-Hold, controle de cruzeiro, airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, sistema de partida em aclive e vetorização de torque baseado em frenagem em todas as versões.